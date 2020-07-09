女製清涼飲稱「完美比例」？組合曝光網驚：不會拉肚子嗎

▲牛奶。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

「真的太熱了！」，連日來的高溫使許多民眾都熱瘋了，甚至頻頻傳出有人熱昏頭緊急送醫的新聞，而在這種天氣，民眾也更愛消暑解渴的清涼飲品。一名女網友分享，她到大賣場購買一箱牛奶以及超高人氣的椰子水，依照比例條配堪稱完美飲品，不過網友們卻直搖頭，點出這兩樣加在一起「不會拉肚子嗎？」。女網友在臉書社團 PO 文分享，自己在大熱天喜愛的消暑飲品，「這種大熱天，牛奶一箱，椰子水一箱，每杯 1 : 1 就是完美」，表示她都是買鮮奶和椰子水，接著再已 1:1 的比例調和而成，喝起來清涼又消暑解渴。貼文曝光後，讓大批網友們十分困惑「我覺得不行」、「想清腸胃的可以試喔，拉到 ass 痛」、「會拉，保證完美比例，棒棒」、「椰子水太冷-拉，不耐乳糖-拉」、「你這樣喝不會拉肚子嗎?」、「單喝椰子水就真的會拉，天然的通腸藥」、「真的不會怎樣嗎？有點擔心」、「清宿便」、「鮮乳乳糖不耐加上冷性椰子水等於天然瀉藥」。原 PO 除了驚訝引起眾多網友回應，也表示自己曾聽說過椰子水偏涼不能多喝，「我只是建議比例 1:1 很好喝，不會太甜，也有乳香，當然不代表一次要喝掉一大杯！」她提到一次要喝大概就是一個馬克杯，一半一半的比例，消暑解渴而已。也有網友留言表示「有這樣喝，我沒有拉」、「完美比例，好喝」、「好喝！我也試過」。（編輯：郭佩蓉）