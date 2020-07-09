全台郵局日發60萬份三倍券　估逾20天才能消化人潮

▲交通部長林佳龍視察郵局三倍券法放演練，呼籲民眾不要急於一時，郵局也要制訂標準作業程序，避免爭議發生。（圖／記者陳致宇攝）

行政院振興三倍券 15 日開放購買及領取，目前已有超過 1 千萬人預購，中華郵政為順利完成紙本三倍券發放任務，今（ 9 ）日進行實地演練人潮爆量及動線分流等情境，交通部長林佳龍也到場視察。中華郵政統計，目前仍有約 1,300 萬人尚未預購，預估未來會有更多民眾選擇到郵局領取三倍券，若以每人須 2 分鐘處理計算，全台郵局一日處理能量約 60 萬份，要全部發放完畢恐須 20 天以上，呼籲民眾盡量分散領券時間，中華郵政也會研擬分流計畫。交通部長林佳龍表示， 7 月 15 日當天除了發放振興券外，也是中低收入戶及身心障礙者領取補助的同一天，相信會有很多突發狀況，包含動線、人潮、爭議解決等問題，都要制訂標準作業程序。偏鄉地區則會採彈性辦法，像是先收健保卡統一辦理，或是村里長合作，避免大家大老遠跑一趟。根據中華郵政規畫， 7 月 15 日起加辦發放振興三倍券業務，為避免排隊人潮，將以身分證末碼單、雙號作為分流基準，身分證末碼單號者，可在周一、周三、周五購買，雙號在周二、周四購買，周六則單、雙號均可購買，每一民眾（含代領）至多可領 5 份。中華郵政表示，除了依照身分證號碼分流外，郵局內將設置專辦領券櫃檯與專辦大宗／過號櫃檯，會徵詢村、里、鄰長辦理預約大宗代領券方式，分散領券時段及各支局辦理能量，另外也會讓民眾將健保卡存放櫃檯，並於約定時間回來領取。此外，民眾可透過振興三倍券官網電子地圖查詢各地郵局票券存量，郵局也於 7 月 18 日及 25 日，全國 1,269 間郵局以全日營業加班方式受理。