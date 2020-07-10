夏日野餐少不了這一味　這款涮嘴零食不能沒吃過！

隨著台灣疫情穩定，大家也開始趁著好天氣走出戶外，不妨來場夏日野餐吧！無論是帶孩子（或是毛小孩）出來跑跳放電，還是三五好友好久不見相聚聊天，戶外野餐更符合防疫新生活標準，大夥出門玩得更安心。





不過一想到要準備野餐食材，就是不少人感到頭大的問題了！想到要自己做餐盒、點心，出去玩的興致就少了一半，畢竟大家平常工作已經夠忙夠辛苦了，出去玩前置作業太麻煩，真的很掃興！事實上，出門野餐最重要的，是大家團聚相處的歡樂時光，不如準備方便省事又受歡迎的零食、飲料，享受野餐的樂趣完全不打折！準備零食還有很多好處，例如完整包裝不容易受到螞蟻蒼蠅等蟲類的進攻，吃完還可以拿來裝垃圾帶走，留下乾淨的環境。



▲出門野餐最重要的，是大家團聚相處的歡樂時光，不如準備方便省事又受歡迎的零食 。（圖／NOWnews攝）

提到零食，當然就要以涮嘴的優先考慮！非油炸的經典蝦味先，一直是許多人從小吃到大的零食良伴，也培養出好幾世代、大人小孩都喜歡的忠實顧客，而去年受到網友熱烈反應，今年換新包裝再度推出的麻辣口味，口感香氣更加升級，只要打開包裝，就能聞到陣陣八角、花椒的香氣，還沒開始吃，口水就忍不住要流出來！涮嘴的味道與酥脆的口感，更是一根接一根停不下來，此時再大口喝下沁涼的氣泡水或冰鎮過的飲料，打個滿足的飽嗝，才是暢快！



▲五大量販超市及7-eleven都有鋪貨，跑一趟就能輕鬆打點所有野餐必備餐飲 。（圖／NOWnews攝）

最方便的是，家樂福、大潤發、愛買、全聯、頂好等五大量販超市及7-eleven都有鋪貨，跑一趟就能輕鬆打點所有野餐必備餐飲，誰說準備野餐很麻煩？倒是記得要多買幾包，因為很容易不知不覺一下就被吃光了！



