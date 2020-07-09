女打工一天秒離職！隔天「驚人舉動」老闆哭了：這合理嗎

▲炸雞店老闆無奈 PO 上對話截圖。（圖／截取自臉書社團《爆怨公社》）

今年受到疫情影響，讓全球經濟面臨崩潰邊緣，也使許多畢業生如今都還找不到一份正職工作，不過竟然有人「身在福中不知福」，她順利找到工作後，才到職一天就無故提離職，事後才傳訊息和老闆說不做了，要拿薪水，使老闆感到相當無奈，在網路上 PO 出對話，引起熱議。這名炸雞店老闆在臉書社團《爆怨公社》發文，表示６月面試一位員工，對方表明要 7 月才能上班，而這名員工因平常在旅行社上班，所以應徵假日班，然而第一天上班總是要從頭學起，但她不僅上班不專心，一直在狀況外，教她外送平台的訂餐系統該如何操作，也只在平板前發呆，豈料才到職一天就離職。後來才傳訊息和老闆說「想一想決定做到昨天！」也要求雇主支付薪水，還貼出勞基法規定，讓老闆實在無奈 PO 上對話截圖。對此網友們也紛紛留言「無故不來還拿勞基法來壓，臉皮真厚」、「臉皮也是蠻厚的」、「這年頭找員工真的心臟要夠大顆，很容易被氣到中風」、「這種就是來騙錢的啊！」、「現在的人好奇怪，我都懷疑是不是很多人在勞工局上班，勞基法權益都比工作內容熟」；但就有網友認為「依法，上班前告知上班日，雇主無法接受可以不錄取，上班一天就是要給一天的薪資（時薪），曠職連續三天無條件解僱，一個月滿六天無條件解僱，上幾天班給幾天薪水，這些雇主本該知道且納入考量，你發這個文代表，你的面試官有問題」、「本來就該給，他怎樣是一回事」。 (編輯:郭佩蓉)