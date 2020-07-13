影／阿里山經典登山路線　穿越「眠月線」廢棄鐵道遺跡

▲「眠月線」廢棄鐵路其中一段，因旁邊沒有護欄保護通過此路段須更注意更小心。（圖／圓糖混哪裡RoundcandyTV 授權）

▲「眠月線」在地震與颱風的摧殘下，山壁崩塌。（圖／圓糖混哪裡RoundcandyTV 授權）

▲圓糖一行人在石猴車站紮營，同時也是眠月線終點站。（圖／圓糖混哪裡RoundcandyTV 授權）

位於嘉義縣阿里山鐵路的一條支線「眠月線」，在九二一地震及多次颱風的摧殘後，崩塌中斷，成為一條廢棄鐵路，如今在山友們的努力下，再次重新開通，讓登山客一窺「眠月線」途中的壯麗景色。當起霧時，眠月線籠罩在一股神祕的氛圍下，因此也被譽為「最夢幻的登山路線」。YouTube頻道「圓糖混哪裡RoundcandyTV」，在YouTube上成網友熱愛的高質感登山冒險節目，從剪輯、旁白到畫面都深受網友們喜愛，這次他們團隊要前往阿里山鐵路支線的「眠月線」。首先他們來到眠月線的第一個景點「明隧道」，是登山路線上經典的拍照景點，然而地震與颱風的摧殘下，山壁崩塌，造成隧道封閉無法通行。需透過手腳並用、繩子攀爬，才能穿越大崩壁，到隧道的另一端。眠月線最經典的畫面，就是走在廢棄鐵軌上，其中一段是四五層樓高的鐵路橋，因旁邊沒有護欄保護，主持人也呼籲通過此路段須更注意更小心，最後他們來到鐵路線的最終站「石猴車站」，決定在此紮營。一夥人在此野炊露營，主持人「圓糖」說，野營是他最愛的時光，他更說:「我們都是都市的囚徒，只有在山林裡，才能找到真正的自由。」主持人也提醒要進到眠月線的登山客，因此地為自然保留區，入園前記得要向林務局申請才可進入。高質感的拍攝與旁白配音，讓不少網友讚嘆：「太強了吧，根本電視節目！」、「真的好美」、「拍得好漂亮喔好喜歡，看圓糖的影片真的是種享受。」、「眠月線崩塌真的很可惜 ，好想回到過去，搭小火車穿越這邊。」(影音編輯：劉俊佑)