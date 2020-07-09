花火文創商品超夯　結合漫威限量發行遊客收藏踴躍

「2020澎湖國際海上花火節」今年首創結合漫威主題融合花火節打造漫威花火之夜，7月6日盛大開幕，現場也推出花火ft.漫威限量文創商品，T-shirt、馬克杯、紀念帽等全是正版漫威授權商品，縣府並加碼許多優惠。





澎湖縣政府旅遊處說明，凡購買花火ft.漫威文創商品或澎湖蒙面限定文創商品，就送全家便利商店「澎湖限定仙人掌霜淇淋」兌換劵或黑妞冰心糕一份，滿500元起還有滿額贈禮，可獲得愛澎湖毛巾一條，滿1000元送島嶼素顏明信片或澎湖Let's GO筆記本，滿1500元即可抽福袋及好禮1次，滿3000元可抽福袋及好禮2次另外再加贈澎湖紀念郵票冊1本，以上滿額贈方案採累進制，買越多送越多，贈品數量有限，送完為止。



▲花火文創商品自7月6日開幕當天起，民眾詢問踴躍，活動現場人潮皆湧入貨櫃屋販售區。（圖／澎湖縣政府提供） 花火文創商品自7月6日開幕當天起，民眾詢問踴躍，活動現場人潮皆湧入貨櫃屋販售區，今年花火節系列商品也首度推出漫威英雄圖樣的花火節紀念T-shirt與I♥PH文創T恤等兩款設計，歡迎大家穿上專屬澎湖獨一無二的限量T恤，為澎湖之旅留下美好回憶，澎湖縣府也為節省大家購物時間特地設計了購物單，供民眾快速詳閱選購，大家一定不可以錯過這檔限量限時特色商品。



▲今年花火節從7/6到9/3每週一、四在觀音亭園區舉辦，還有7/18吉貝、8/1七美以及8/15望安等三個離島場次，總計21場精彩活動。（圖／澎湖縣政府提供） 今年花火節從7/6到9/3每週一、四在觀音亭園區舉辦，還有7/18吉貝、8/1七美以及8/15望安等三個離島場次，總計21場精彩活動，7月6日開幕湧入統計28,000人，獲得廣大迴響，歡迎大家蒞臨澎湖賞花火，更多活動訊息請密切關注澎湖國際海上花火節粉絲專頁 。



