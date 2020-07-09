不滿航空城拆遷補償金額過低　民眾怒吼：落實先建後遷

針對航空城區段徵收，桃園市長鄭文燦曾親自說明拆遷補原則，強調這是歷來最優厚的補償金方案；不過航空城周邊部份居民認為市府提出的補償金額太低，今(9)日桃園市公民監督聯盟陣線發起抗爭，近300位居民站出來，要求市府全面暫停協意價購程序，比照新北市標準拉高評點值，並落實先建後遷承諾。桃園市公民監督聯盟陣線秘書長江裕福指出，雖然根據「土地徵收條例」或是「桃園市興辦公共工程地上物拆遷補償自治條例」，建物補償都明定為「重建價格」，但是目前市府提出的補償評點明顯不足，居民實際上拿到的獎勵金並不足以拿去重建房子；尤其市府說已經把補償費、救濟金框列計入重建價格，根本就是大玩文字遊戲、扭曲事實。江裕福表示，市長對外宣稱桃園市這次的補償是全桃園最好的，但若真的那麼好的話，怎麼會有這麼多民眾跑出來抗議，「就是因為不夠嘛，原本住透天的現在只能買公寓，住公寓的現在只能出去租房子，而且整個安置計劃他們根本沒有做好全面清查，安置的过程非常粗糙」，他痛批市府一直對外說會做到安置細膩化，「完全只是對媒體放話而已。」江裕福說，居民的訴求只有三點，第一，要求先建後遷，市府當初答應的承諾要做到；第二，補償機制要法治化；第三，全面暫停協意價購程序；江也表示，徵收範圍的居民近日已收到地上物查估清冊，但其中漏估、查估錯誤，狀況百出，不同查估公司做出的結果不一樣，要居民如何接受協議價購？針對航空城地上物協議價購補償方案，桃園市長鄭文燦再度強調，市府堅持先建後遷、居住正義及居民權益極大化三大原則，來推動航空城計畫，為了提高補償標準，市府更提出10大優惠方案，以同理心為出發點，為居民爭取最大的權益保障。鄭文燦也說，目前市府負責的蛋黃區，已經落實先建後遷原則，民航局負責的蛋黃區，民航局在第三跑道建設期程調整評估後，希望一樣比照市府先建後遷原則。鄭文燦指出，居民如果有不瞭解或是資訊不夠的地方，航空城服務中心會以一對一、面對面，用同理心幫居民爭取最大的權益，如果有個案、特殊情況，也會特殊權衡考慮，希望可以做到人本、細緻、友善的安置計畫，市府團隊會以非常大的耐心，以為居民著想的立場，爭取最大的保障。