台南歷史建築「義昌碾米廠」　風華重現熱鬧入厝

﹔

▲台南市長黃偉哲主持「入厝」儀式，為新生的義昌碾米廠揭牌。（圖／台南市政府提供）

﹔

▲碾米的機具乃檜木材，據說是豐原的師父至碾米廠製作；1948年左右，梁家買下現今碾米廠。（圖／台南市文資局提供）

台南市後壁區的義昌碾米廠，創立於日治時期，2010年登錄為歷史建築，今（109）年正式修復完工，二層樓高的檜木碾米機將重新啟動，老碾米廠再現風華10日由台南市長黃偉哲親自主持「入厝」儀式，向社會大眾傳遞義昌碾米廠對於米糧文化「傳承」與「文資守護」的精神。黃偉哲表示，義昌碾米廠修復以後，是活的歷史建築，也是百年嘉南大圳為地方帶來農村經濟影響的活見證，串連地方農民鄉親的情感與記憶，歡迎大家多到後壁菁寮走訪體驗。義昌碾米廠創立於日治時期，為當時菁寮地區規模最大，迄今已有近百年歷史，二層樓高的碾米機具頗為壯觀，據經營者梁家子女回憶，碾米機具當時是聘請遠在豐原的師傅，量身手工打造的獨一無二成品。由於深具歷史價值，義昌碾米廠於2010年登錄為歷史建築，2016年由文化部文化資產局、台南市政府與所有權人梁家三方共同出資926萬元，由梁家自辦發包進行建物修復工程，再賡續修復碾米機，歷經4年終告完工。台南市文資處協助強化展示功能，使其成為展現嘉南平原豐厚米糧文化的重要節點。文資處表示，此次修復不僅使老碾米廠重現風華，修復過程也串連起屬於農村的「米糧記憶」。修復過程中，碾米機因部分構件遺失，一度面臨無法運轉的窘境，所幸台南市文資建材銀行在2019年獲贈麻豆合興碾米廠的舊料，得以將部分文物及構件「傳承」予義昌碾米廠，運用於碾米機修復與義昌碾米廠的展示中，使舊料重獲新生合興碾米廠陳家與義昌碾米廠梁家，也藉此次碾米廠修復的因緣際會，得以相互交流屬於彼此的米糧記憶。市府除讓歷史建築義昌碾米廠重現風華，也協調所有權人於每週六、日免費開放參觀，現場除介紹稻米、糧食及農村的文化外，並播放「3D碾米流程動畫影片」，讓民眾一窺傳統碾米機的運作歷程。未來，菁寮無米樂社區將不定期舉辦米糧文化小旅行與校外教學，豐富民眾與學生的食農知識。黃偉哲熱情歡迎全國大小朋友一起來到菁寮聚落，發掘「米之源」、品嘗「米之味」、浸淫「米之香」。更多活動詳情，請至「菁寮義昌碾米廠」FB粉絲專頁查詢。