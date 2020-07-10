「鶯歌／八德」告示牌不直覺！他翻出10年前照片轟：可笑

▲國道告示牌不夠直覺，有網友翻出 2009 年的舊標示，引發熱議。（圖／翻攝自「iTaiwan」臉書粉專）

▲「iTaiwan」粉專發文全文。（圖／翻攝自「iTaiwan」臉書粉專）

如果你是駕駛，覺得上圖左右兩邊的告示牌，哪一個比較清楚呢？日前在國道二號鶯歌／八德匝道發生一起小客車自撞意外，事後有圖文創作者指出告示牌的地名寫右邊箭頭卻指左，認為設計不佳、違反用路人的直覺。而更有網友翻出 2009 年的街景舊照片，發現原本的告示牌以左右劃分，比起新的告示牌反而更容易讓人辨認，直呼「對了還改錯」實在可笑。國道二號鶯歌／八德匝道的小客車自撞事故成為網路話題，主要是因為有圖文創作者以視覺設計的角度指出，道路標誌應該明確、讓駕駛人不必花時間思考。但這事故路口的告示牌，八德寫在左邊卻指向右，鶯歌寫在右邊卻指向左，文字和箭頭互相矛盾，難怪會引起意外。隨後交通部長林佳龍也在臉書發文呼應，認為標示牌有改善的空間，請高公局設法改良。但臉書粉專《 iTaiwan 》分享了一張街景照片對比圖，可以發現在 2009 年時，告示牌是以左右劃分，寫在左邊的鶯歌就指向左，寫在右邊的八德就指向右。事實上，直到 2019 年的告示牌，仍然維持左右劃分的設計，但不知為何到了 2020 年卻變成上下劃分，而且出現文字與箭頭不符的狀況。iTaiwan 表示，「把一件正確的交通設計做對來，透過工程手段來減少人為失誤的可能是不是有什麼困難？更可笑的是原本對了還改錯？然後再把對的牌子插到錯的地方，再來發現位置不對又插了一個錯的牌子。」底下網友也紛紛留言回覆說，「這是標誌退化史嗎」、「每次上高速去不熟的地方都很痛苦」、「 09 年的時候不是很正常嗎？怎麼越改越…」。（編輯：倪浩軒）