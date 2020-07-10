男做照服員竟遭父母狂酸！網怒譙「背後原因」：真的丟臉

▲男網友的父母對於自己將做照服員一職表示反對。（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）

台灣早在 2018 年就已邁入高齡社會，而隨著我國人口結構快速高齡化，使長照需求人數大幅增加。有位男網友分享自己將擔任「照服員」一職，沒想到父母竟說出令他懷疑自己的話語，使他困惑的表示「請問照服員，男性真的不適合嗎」？男網友在臉書社團《爆系知識家》發文，他表示自己性別為男性，準備要當照服員，但父母卻似乎以瞧不起的態度反對，還說「你一個大男人，去做女人的工作，幫老人把屎把尿，當奴才，羞不羞恥阿？」更提及原 PO 都已 28 歲了，不找些正經的工作，還這樣胡亂找工作，更舉例其他跟原 PO 同年的人都已當總經理、老闆，讓原 PO 不禁懷疑自己的選擇是否正確。貼文一出，網友們紛紛留言替他加油打氣，甚至認為「原 PO 父母有這樣的心態超丟臉」，「職業不分貴賤」、「做照顧服務員是專業更不丟臉，丟臉的是那些看不起還輕賤照服員的人」、「就像護理師也有男生的意思一樣，男生有力氣，照護起來更得心應手，就照你自己的理想去做吧，這是你自己的人生」、「有錢賺，正當職業，有何不可？」、「跟長輩說人老了的確需要照護員，尤其未來少子化會更嚴重，誰能照顧你？」。根據國家發展委員會，人口推估查詢系統網站顯示， 2018 年台灣 65 歲以上人口占比已超過 14 %，代表我國已正式邁入高齡社會，預估於 2026 年此比率將超過 20 %，成為超高齡社會之一員。若民眾家中長輩有需求，除了自洽當地照護管理中心或透過醫院出院服務轉介以外，也能洽詢 1966 長照服務專線或上衛生福利部長照專區網頁查詢相關資訊。 (編輯:郭佩蓉)