獨樹一格的機能茶　6種天然食材混搭　顛覆全民茶飲三觀

▲突破傳統機能茶飲市場，6種藥食同源素材的新世代機能飲問世。（圖／品牌提供）

▲六茶內涵6種藥食同源素材，包括大白芹、木耳、香菇、洛神、仙楂和梅精。（圖／品牌提供）

▲悅氏團隊與臺北醫學大學、中國醫藥大學技術合作，並取得台美共三項專利。（圖／取自shutterstock）

「2019新型冠狀病毒COVID-19」來的又快又急，2020上半年全民安危受到嚴重考驗，所幸，國內疫情逐漸趨緩解禁，經過這場疫情洗禮，國人更加重視從日常飲食打底提升保護力，不過你我身在手搖飲王國，以及超商密集度高的台灣，含糖飲料已根深蒂固，成為許多人忽視的健康隱形殺手，因此，日前立委高嘉瑜召開記者會呼籲，應強制在每杯飲料上標示出含糖量及熱量，提醒國人每日糖攝取量。而因應國民飲食健康，有業者推出含6種藥食同源素材的新世代機能飲，要突破傳統機能茶飲市場。國人近來除防新冠肺炎之外，日常飲食議題也浮出檯面，而說到全民的飲食習慣，不得不提到台灣手搖飲密集度可說是名列全球前茅，你我隨時都可以來一杯手搖飲解渴消暑，令人擔憂的是健康恐怕會亮起紅燈。因此許多民眾漸漸改喝機能茶取代無味的水，也避免一般飲料過多的負擔，不過是否發現，市面上耳熟能詳的機能茶，如早在10年前上市的「每朝健康」、或者後來的「爽健美茶」等茶飲，在口感、味覺，技術上都相差無幾，久而久之食之無味呢？近來有業者突破以往的舊茶觀念，將6種藥食同源素材(大白芹、木耳、香菇、洛神、仙楂和梅精)採部分水萃技術，將六種元素精華鎖在一杯茶飲中，甫一上市，就引來大批民眾發文討論。進一步觀察，發現有網友把悅氏「六茶」看成「朝日 Asahi十六茶」，買回家喝了之後竟被茶中口感、味道震懾，有網友表示，「六茶個人覺得味道怪怪的，難道是十六茶的cost down版本？」，不過也有人表示「還不錯喝啊」，而有人起底這款怪奇六茶到底葫蘆裡賣什麼藥，竟發現這茶背後「大有來頭」！細數市面上的機能茶，大多是以「油切」、「穀物混合茶等多元口味」上市，而悅氏推出的六茶顯然要跟目前機能茶飲市場做出區別，進而分析讓網友議論紛紛的茶感味道，其實是來自於6種藥食同源素材，包括大白芹、木耳、香菇、洛神、仙楂和梅精。製茶工法將洛神花、仙楂以水萃萃取精華；100%純芹菜汁；冬菇部分以原乾香菇與濕香菇加水熬煮萃取４小時；黑木耳則加水以微沸騰狀態熬煮萃取４小時，梅精則是用青梅汁熬煮３日，50公斤青梅只取１公斤，除了精密製程之外，這款茶更有三項國內外專利。根據衛福部資料，慢性肝病及肝硬化長年居國人十大死因之一；另外，現代不少上班族生活型態關係多應酬、常熬夜，長此以往也會造成肝臟負擔。針對國人健康問題，悅氏團隊挑選六種素材萃取物，試圖打出一條全新的「養生飲」市場，特別與臺北醫學大學、中國醫藥大學技術合作，其中在北醫研究中發現該「養生飲」在餵食高脂飲食的動物模式中，具有改善脂肪肝和動脈粥狀硬化形成的作用，同時也能減少體重增加和體脂肪形成，並以這次研究成果的獨家配方，申請台灣、美國共三項專利。不過，甫上市就引起網路上的熱議，有人覺得「越喝越好喝，像無糖的果菜汁」，也有人認為無法接受，未來六茶能否在機能茶飲市場佔有一席之地，就看民眾買不買單囉。