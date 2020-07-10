三倍券可買台鐵車票、便當　憑票根至車站商場消費85折起

行政院振興三倍券 7 月 15 日起開放使用，台鐵宣布，紙本三倍券可購買車票、便當及實體店舖商品，購買的車票不得找零或退票，至於使用已綁定數位三倍券的電子票證購票，則比照現行乘車規定辦理，此外， 7 月 15 日起持台鐵車票至 7 家車站商場消費，可享 85 折起優惠。台鐵表示，民眾可使用紙本三倍券購買車票及商品，如一般個人票、團體票、TR-PASS票券、定期票、周遊券、單日郵輪式列車票、台鐵夢工場、台鐵便當本舖實體店面銷售之便當、商品及飲食類。但無法用於電子票證加值、超商及郵局代售車票付款、車站（車上）補票、鐵公路聯運票、行李暫存及包裹業務、 Joint-Pass 票券、自動售票機儲值卡、貨運業務、專列及客廳車等租用車廂、車上銷售便當、商品及飲食類等服務。根據規定，紙本三倍券的使用限制為「不得找零、轉售、兌換或退換現金」，因此若使用紙本三倍券購買台鐵車票皆「不得退票」，即使是部分使用紙本三倍券、部分使用現金購買，也無法退票，但可換票，且不限制次數，第 1 次換票免收手續費，第 2 次以上換票需收取手續費（現金支付），依台鐵現行規定辦理。至於綁定數位三倍券的電子票證部分，台鐵說明，因其回饋機制是由電子票證公司轉請經濟部認定。信用卡及行動支付購票、退票無論是否綁定數位三倍券，均比照現行規定辦理，其回饋機制係由發卡銀行及行動支付業者轉請經濟部認定。此外，台鐵 7 月 15 日至 8 月 15 日推出車站商場消費優惠，民眾持台鐵車票至微風台北車站、環球 Global Mall 板橋、南港及新左營車站、 CITYLINK 松山及南港車站與台北凱達大飯店，可享 85 折起優惠。