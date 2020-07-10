全中運7月18日登場　潘孟安邀全國選手民眾作客屏東

▲教育部長潘文忠與縣長潘孟安10日在全國記者會，共同打開大禮盒讓氣球代表權中運開跑.。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.10）

▲縣長潘孟安在全國記者會與主持人黃子佼及人氣DJ Dennis頑童氣勢登場，炒熱全中運氣氛。（圖／屏東縣政府提供 2020.07.10）

全國中等學校運動會7月18日到23日在屏東舉辦，是國內新冠肺炎疫情趨緩後恢復辦理的第一場規模最大的全國運動賽事，將有來自全國22縣市1萬6千名選手教練參加，屏東縣長潘孟安10日和教育部長潘文忠在全國記者會熱情歡迎選手、觀眾來到屏東，欣賞精彩賽事和享受國境之南的山光水色，同時強調做好防疫措施，讓賽事安全進行。屏東縣睽違24年再度舉辦全國運動競賽，總算全中運延至7月18日至23日復辦， 10日的記者會上潘孟安縣長率全中運吉祥物「驕仔」勇士聯盟一起出席，驕仔熱鬧大跳全中運主題曲「屏東Keep Going」驕仔舞，告訴大家「屏東準備好了」！教育部長潘文忠感謝屏東縣政府的努力，他說，「屏東很辛苦」，決定是否「辦理」與「停辦」都很煎熬，幸好台灣防疫得宜才能恢復辦理，而屏東有承辦2019台灣燈會成功經驗，相信延續精神，再創「我運動我驕傲」!潘孟安縣長表示，全中運延至7月份舉辦，屏東縣政府籌備一年多，18項運動競賽從屏東市至恆春半島各鄉鎮競賽場進行，縣府團隊總動員，從場地、接駁、住宿、補給、救護等細心規劃，並在全縣13個鄉鎮整修19處場館，唯一目標就是讓選手能夠好好發揮。為向運動員致敬及與民眾同樂，屏東縣政府並於7月18日、19日連續二晚舉辦「選手之夜」，記者會上也首次曝光藝人歌手名單。7月18日晚會由黃子佼主持，A-Lin、茄子蛋、高爾宣、畢書盡、周湯豪接力演唱；7月19日則是人氣DJ Dennis主持，八三夭、徐佳瑩、ØZI、李千那、頑童氣勢登場，炒熱全中運氣氛。全中運18項競賽包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力，選辦項目為滑輪溜冰與武術，木球為示範項目，將分別在縣內13個鄉鎮市展開賽事。