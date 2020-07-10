花蓮縣長桃園取經　徐榛蔚：藉資通訊科技帶動城市發展

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花蓮縣長徐榛蔚今（10）日率領縣府團隊至桃園市參訪，桃園市長鄭文燦親自接待鄭文燦表示，花蓮是人間淨土，他讚許徐縣長認真推動縣政，提升花蓮的公共建設及生活品質；為迎接國民旅遊熱潮，桃園也特別選定花蓮等城市推動互惠旅遊，未來則期盼能進一步深化桃園及花蓮的相互學習交流。鄭文燦提到，花蓮及桃園擁有特殊淵源，早期後山客家人很多都是從桃竹地區搬遷過去，其次許多花蓮原住民鄉親移居桃園，桃園阿美族人已超過3萬5,000人，比例接近全市原民人數的一半，許多阿美族人來自花蓮，雖然離開家鄉，但對花蓮感情依然深厚，每逢歲時祭、豐年祭等重要活動，仍會返回家鄉參加，市府本於照顧原民鄉親，提供車資補助，鼓勵原民鄉親尋根溯源，並促進兩地鄉親的交流互動。鄭文燦也說，花蓮是很熱門的旅遊景點，他非常喜歡花蓮，由於桃園及花蓮都擁有機場，他也思考未來是否能規劃桃園進、花蓮出，或是花蓮進、桃園出的航線，鼓勵國內外旅客同時造訪桃園及花蓮，相信將進一步提升旅遊效益，鄭市長也期盼透過今日雙方交流及互相學習，激發更大的火花。花蓮縣長徐榛蔚則對桃園近年來的繁榮發展印象深刻，她提到，虎頭山創新園區及青埔園區，在過去荒草叢生、人煙稀少，如今蛻變成為桃園城市發展的新亮點，不僅如此，桃園產業經濟能量更是全國首屈一指，推動浪漫台三線建設也相當亮眼，值得花蓮學習；徐榛蔚說，花蓮目前以無煙囪產業，例如觀光、農業發展為主，未來希望效法桃園，透過資通訊科技帶動城市發展，讓城市更加便利、產業及教育發展更加智慧化，同時展現城市美學。鄭文燦於交流會中致贈「客家花布雲瓶」，徐榛蔚也回贈「七彩玉花瓶」，象徵桃園及花蓮的情誼堅固，會後花蓮縣府團隊也將參訪虎頭山創新園區及桃園航空城智慧應用展示中心。