紙本三倍券不能買1280月票　北捷消費不找零但可退券

行政院振興三倍券即將在 7 月 15 日開始使用，台北捷運公司表示，民眾可於貓空纜車、兒童新樂園、台北小巨蛋、北投會館等場館使用三倍券消費，但要注意紙本三倍券規定無法儲值、找零、兌換或退換現金，也無法購買 1,280 元公共運輸定期票；綁定數位三倍券的電子票證或悠遊付，捷運車資及 1,280 元公共運輸定期票則可納入消費計算。北捷表示，行政院規畫的振興三倍券，分為紙本三倍券與數位三倍券兩種方式使用。紙本三倍券在捷運車站，可向詢問處購買單程票、團體票、旅遊票、電子票證等；其他受託經營場館，也可用於場館內消費，不過要提醒民眾，紙本三倍券不得儲值、找零、兌換或退換現金，也不可購買 1,280 元公共運輸定期票，消費金額不足部分可以現金支付。數位三倍券方面，只要民眾將電子票證或悠遊付完成綁定，搭乘捷運的車資及 1,280 元公共運輸定期票，即可納入累計 3,000 元消費項目，不會影響捷運常客優惠的計算。北捷強調，振興三倍券使用期限為 7 月 15 日至 12 月 31 日止，不得找零、兌換或退換現金：使用紙本三倍券消費如要退費，可退還紙本三倍券，退費以原消費項目及原支付方式辦理；數位三倍券則比照現行退費辦法辦理。