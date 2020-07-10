交友軟體遇詐騙！機智女「1舉動」反賺兩千：差點賠光光

現代人交友方式眾多，但愛用交友軟體與人配對聊天的同時，也有詐騙集團嗅到機會偽裝身分進行「感情詐騙」。最近就有一位自稱魯妹的女網友，分享自己因好奇下載了交友軟體，沒想到遇到一名長相帥氣、條件優秀的港男，直到深入聊天後才漸漸發現對方是「愛情的騙子」，並機智的成功反制對方詭計的經驗，掀起眾人討論。

原 Po 表示自己遇到的這位港男在交友軟體上放的照片長相好看，有幾分神似王陽明跟黃曉明，聊天過程中也不特別積極，就像普通人一樣與她聊生活、工作和家庭等，甚至還會跟著原 Po 喜歡貓狗的興趣改變聊天內容，加了 Line 或微信之後，更會不動聲色的展現自己有名車、貴錶、高級住宅等，讓人無形中產生對方條件不錯的印象。

▲網友分享詐騙集團的套路。（圖／翻攝自 PTT ）

而當兩人越聊越深入後，對方才會以自己正在「看大盤」的立場，跟原 Po 討論到投資虛擬貨幣（比特幣），進而說服對方下載境外投資平台。而根據原 Po 的經驗，她先是投入台幣五千元，經過幾次操作後先是賠掉了，而對方也立刻自掏腰包補回去，最後竟反賺了兩千元，但此時原 Po 早發現不對勁，連忙透過「以圖搜圖」的功能來查證。

沒想到經過搜尋，這名「港男」其實是盜了上海網帥的照片，就連傳給她的一些美食照、賓士車等都是從各地收集來的照片，讓她不禁鬆了一口氣，確定對方是「假交友、真詐騙」，直接跟對方斷了聯繫。

最後她也提醒「這系列的詐騙真的會透過大量的聊天跟情感讓妳完全鬆懈，因為妳完全沒想到他會願意花這麼多時間跟心力去做前置的鋪陳」，也建議大家在交友軟體遇到這種條件特別好的對象可以先「以圖搜圖」以免上當。對此就有不少網友紛紛稱讚原 Po 「真機智」、「太強了，居然從詐騙集團手裡賺到錢」、「倒賺兩千太扯啦」。（編輯：楊智傑）