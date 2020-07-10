三倍券買高鐵票可換不可退　紙本券限制更多

振興三倍券 7 月 15 日上路，台灣高鐵制定「旅客運送契約之振興三倍券相關暫行條款」規範，無論紙本或數位型式的振興三倍券均可適用於購買車票，購買各種車販商品則可使用紙本三倍券結帳。台灣高鐵表示，旅客使用綁定數位三倍券之信用卡，可於網路訂位系統、車站自動售票機購等通路，購買車票、一般團體票、回數票與定期票，相關網路平台均已納入振興三倍券電商白名單，線上交易均可累計數位三倍券交易金額。旅客也能使用綁定數位三倍券得悠遊聯名卡或一卡通聯名卡，可直接於驗票閘門感應搭乘高鐵自由座。紙本三倍券部分，台灣高鐵說明，旅客限於車站窗口購買車票，不可購買團體票、回數票與定期票，為符合不得找零、兌換或退換現金規定，採多不退但少則要補現金之做法，所購車票將蓋專用戳章，不得辦理退票，但可於車票有效期限內不限次數辦理變更且免收手續費，每次變更票價差額多不退少補，可變更的最後乘車日為今年 12 月 31 日。台灣高鐵說，列車販售商品僅受理旅客以紙本三倍券購買，且售出後無法辦理退貨，若購買商品有瑕疵時，旅客可持發票及瑕疵商品要求更換相同品項之商品；至於飯店聯票、交通聯票、活動套票等商品，是與飯店、旅行社或 ibon 售票系統代收轉付的交易，使用規範以販售單位規定為主。