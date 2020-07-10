金門爆發牛結節疹　縣府：已隔離採樣並預防性撲殺

▲金門爆發牛結節疹，縣府秘書長陳朝金（右２）說明。（圖/蔡若喬攝）

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▲金門爆發牛結節疹疫情，縣府進行預防性撲殺。（圖/金門縣府提供）

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金門縣畜試所發生全國首例「牛結節疹疫情」，金門縣府召開記者會表示，已針對發病牛隻進行隔離並採樣送檢後，採取緊急預防性撲殺預防。金門畜試所說明，該所種牛牧場發現，少數牛隻個體皮膚體表出現結節，病灶因化膿、潰瘍、壞死而變得的堅硬、明顯等疑似牛結節疹病徵，在通報防疫所後，將疑似染病牛隻強制隔離管制及進行全場及周邊環境消毒，並參照「金門縣政府動物疫病災害防救標準作業流程」將疫情傳送至行政院農業委員會動植物防疫檢疫局。據悉，牛結節疹在我國「動物傳染病分類表」列為甲類疾病，因此農委會畜衛所在昨天派專家抵金採樣金門防疫所指出，該所在今天中午也已先完成23頭發病牛隻預防性撲殺工作，並針對案場半徑3公里內47場養牛場臨床檢查，未發現可疑案例，將持續調查全縣牛隻現況。此外，對於農委會表示將暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往臺灣及其他離島，並依程序向世界動物衛生組織（OIE）通報部分金門縣府說明，根據符合檢查規則所訂之動物來源場、銷台牧場3個月監測、隔離牛檢測、加熱溫度、時間製程者等條件，其去骨牛肉、牛肉乾、豬肉乾、加熱後內臟及調理包等，全部都仍可銷往台灣另原得銷臺之生鮮、冷凍、冷藏牛肉之牛隻，縣府後續將展開產銷調節工作。