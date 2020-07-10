聞聲救苦！媽祖婆為病童祈福令人動容

白沙屯媽祖與山邊媽祖的信眾一定都知道這兩位媽祖婆以疼愛信眾出名，也因此在進香的往返過程中，不時都能看見媽祖婆安撫信眾的場面。今（10）日是回鑾的第二天，在行經彰化縣埤頭鄉時，就特別為一名小妹妹停留了將近十分鐘之久。在酷熱的天氣下，一對父母帶著一位十二歲的小妹妹拜求媽祖，因為這位小妹妹有身體難以負荷的病痛。原本父母只是帶著女兒在路邊拜媽祖，但媽祖婆十分靈顯，知道這裡有一位受病痛折磨的小朋友需要「秀秀」，因而特別停留。媽祖婆先是用神轎的左面輕柔的觸碰小妹妹的背部，看起來就像慈母在安撫自己的女兒，接著粉紅超跑慢慢地向下按壓，小妹妹幾乎整個人都快坐進神轎之中。隨後神轎後退，但轎桿又輕輕的觸碰小妹妹的雙手，看起來就像是媽祖婆在抱著小妹妹，給她最溫柔的呵護，同時也幫小妹妹加油打氣，讓她知道媽祖婆會陪著她面對難關。整個時間莫約有十分鐘之久，而跪在一旁的女童父母與其他香燈腳早已淚流滿面，一起感受媽祖婆對信眾的慈悲之心。這位小妹妹看起來雖然緊張，但在父母與轎班人員的協力下，仍接受了媽祖婆最溫柔的安慰，即使天氣炎熱，眾多的香燈腳也不願離去，除了感受媽祖婆的靈顯，也讓小妹妹一家人知道除了媽祖婆，也有許多人默默的支持他們，同時也展現了媽祖婆無邊的慈悲心。（編輯：黃彥昇）