工人買飲料竟遭店員「差別待遇」　過程曝光網怒：跩到爆

▲▲一名工人表示自己買飲料遭店員差別待遇。（圖／截取自臉書社團《爆怨公社》）

人生而平等，每一個人都該尊重他人，相對的也會得到該有的尊重。但有名網友分享自身經歷，本是很有禮貌的向店員點飲料，沒想到被店員無視以外，竟然還遭受到「差別待遇」，讓他十分不以為意，憤而 PO 網。這名男網友在臉書社團《爆怨公社》中表示，幫他的工班買飲料，無論點餐或是詢問價錢，都對店員非常有禮貌，豈料店員卻都故意不回應，更離譜的是，後來來了一位和原 PO 年紀相仿的先生，穿著POLO衫，店員卻態度180度大轉變，親切有禮的詢問對方要喝什麼，讓原 PO 困惑「難道是因為我工作整身的汗水，髒髒的衣服，就不值得妳的禮貌相對嗎」？原 PO 實在太氣憤，他說道「不需要這樣子吧！我真的很想嗆！妳知道我一天的薪水，妳做一週還不夠嗎？什麼態度啊！我下了班，還是很蝦趴的！不要瞧不起任何人好嗎！」，文末也 hashtag 做工的人、別以貌取人。文章PO出後，有些網友認為，「真的就是有這種女生，妳也不要想太多，我去買飲料也是碰到對我不苟言笑，然後看到男生就嗲聲嗲氣，轉變比變臉還快呢！」、「做工潛力股欸，我光這個員工每月就賺走我 60K 以上！我以前所做過的工作也沒有超過 45K ，現在發薪水時，心都會痛啊！」、「這種跩得要命的店員一大堆，我家樓下全家某個大夜的，結帳時不會跟你說多少錢，收錢不會道謝，甚至找錯錢也不會道歉！」。不過也有網友表示、「心裡小劇場不要那麼多，說不定那只是熟客而已」、「人家不理你或許不是因為你的穿著吧，不過被差別待遇感覺很差」、「我朋友在台灣大學裡面做裝潢，中午去餐廳吃飯，幾個工班也是全身髒兮兮汗臭味很重，學生也是離很遠吃飯，那又如何！」。（編輯：郭佩蓉）