干擾綠蠵龜！馬市所「海廢造筏」恐破壞嵵裡棲地

▲馬公市公所將舉辦一場「環保海廢造筏-海上划行競賽」活動，不過民進黨議員陳慧玲表示，活動在鎖港淨灘後移師到嵵裡造筏，不僅將非屬該區域的海廢帶入其中，還怕干擾到綠蠵龜產卵的棲地，相當不妥。（圖／記者張塵攝，2020.07.10）

▲「環保海廢造筏-海上划行競賽」是一項利用淨灘撿拾的海洋廢棄物，項極具挑戰性與趣味性的活動，喚起民眾對海廢議題的重視。（圖／馬公市公所提供）

馬公市公所說明，「環保海廢造筏-海上划行競賽」是一項利用淨灘撿拾的海洋廢棄物（保麗龍、浮球、寶特瓶…等），以團隊體驗學習模式自力造筏，採動態活動操作、討論、體驗與實作，以激發參加人員的創意、潛能和企圖心，必須透過團隊合作，是一項極具挑戰性與趣味性的活動，同時具有環保及探索海洋文化教育意義，喚起民眾對海廢議題的重視。

▲陳慧玲憂心忡忡的指出，該活動過程中解體的零件單元如處理不當，極有可能破壞馬公市唯一有綠蠵龜上岸的沙灘，主辦單位對於海洋生態的維護缺乏信念。（圖／記者張塵攝，2020.07.10）

不過陳慧玲憂心忡忡的指出，該活動過程中解體的零件單元如處理不當，極有可能破壞馬公市唯一有綠蠵龜上岸的沙灘，從主辦單位的活動海報內容，還畫出筏具接近綠蠵龜的畫面，可見主其事者的保育觀念薄弱，對於海洋生態的維護缺乏信念。

馬公市公所藉由海廢造筏活動來讓民眾關注海廢議題雖是好事，但民間團體辦的「皂廢船」頗獲好評，因此市公所一公布活動內容，立即遭到網民大加撻伐，認為公部門抄襲的批評聲浪不斷。陳慧玲強調，「皂廢船」活動發想是在海洋廢棄物中取材，活動過程一律不提供包裝餐飲，結束時每個人將自己垃圾帶走，期待市公所一定要秉持該原則，真心舉辦環保活動，而不是為了幫政治人物的民間友人，宣傳海水浴場的開發案才是。

為配合海洋委員會推動海洋環境保護，提升國人海洋意識，推廣海洋文化與教育，馬公市公所特於今年8月16日舉辦一場「環保海廢造筏-海上划行競賽」活動。不過民進黨議員陳慧玲表示，鎖港並不是海漂垃圾密集海域，但市公所卻在鎖港淨灘後，再移師到嵵裡造筏，不僅將非屬該區域的海廢帶入其中，為了造筏也有可能出現「人造海廢」以補材料不足，相當不妥。