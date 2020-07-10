台鐵自強號列車彰化出軌　2節車廂出軌、車上無旅客

▲台鐵140車次自強號列車，從彰化火車站發車發生出軌事件，包括機車頭與2節車廂傾斜且擋在軌道上，台鐵漏夜搶修。（圖/民眾提供）

台鐵西部幹線今（10）日晚間傳出列車出軌意外！140車次自強號彰化開往七堵，18時10分於彰化站站內南邊拖上線調車時出軌，造成各列車延誤，幸好沒人傷亡，預計回復時間為晚上11時59分。

▲出軌的列車是今晚6點從彰化站發車，預計晚間9點32分抵達基隆七堵。（民眾提供）

一列140車次台鐵300型自強號今天晚間從彰化火車站發車，不料才剛駛出車庫就傳出疑似出軌，包括機車頭與2節車廂傾斜且擋在軌道上，由於適逢週末下班時間，後方列車大塞車，所幸初步調查並無人員傷亡。

這輛台鐵300型自強號晚間6點從彰化火車站發車，預計晚間9點32分抵達基隆七堵，沒想到才剛駛出車庫，在站方南側就傳出疑似出軌事件，包括機車頭與2節車廂傾斜且擋在軌道上，在104號轉轍器上，造成1、2車出軌。

台鐵彰化火車站長李兆平指出，這個疑似出軌的列車是今晚6點從彰化站發車，預計晚間9點32分抵達基隆七堵，是星期五的加班車，今晚從彰化站發車，卻在才剛出車庫後就在站方南側傳出疑似出軌，他已指示相關人員火速搶修，所幸初步無人員傷亡。至於是什麼原因造成出軌或車廂傾斜，還要進一步釐清。

台鐵除緊急調派工程人員火速搶修外，並調動其他列車紓運旅客，至於是什麼原因造成出軌或車廂傾斜，還要進一步釐清，以及受影響的旅客與車次，由鐵路局了解中。