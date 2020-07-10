稱石虎是虛擬動物！李麗華臉書遭網灌爆：你才是虛擬議員

▲網友在藍營議員李麗華臉書底下留言表達不滿。（圖／翻攝自李麗華粉絲專頁「使命必達 我是麗華」）

台中市議會昨（ 9 ）日進行「台中市石虎保育自治條例」二讀，現場引起藍綠議員交火攻防，就連法制局、都發局、建設局及交通局首長都反對，認定該法案將會影響台中發展「建議退回委員會詳細審議」，國民黨議員李麗華更指稱「石虎是虛擬動物」，引起不少網友反彈，紛紛湧入她的臉書留言「你才是虛擬議員吧」。去年苗栗縣《石虎保育條例》通過，而台中市今日也三讀通過，成為全國第 2 個通過石虎保育自治條例的城市。但在二、三讀中，不少藍營議員就極力反對，其中議員林汝洲就抗議「我在台中土生土長40、50年從沒看過石虎」，而張瀞分則稱石虎是「林佳龍為了搞花博弄出來的」，而李麗華則脫口「石虎是虛擬的東西」。對此，台灣石虎保育協會稍早則發表聲明肯定台中市政府與議會的努力，更指該版本「相較於苗栗縣政府早先通過的更為周全」，不過就有網友針對藍委「虛擬石虎說」感到不滿，在其粉絲專頁底下狂酸「石虎是虛擬的？你們這些政客卻是活著的笑話」、「你才是虛擬議員吧」、「我的票也是虛擬的」。事實上，部分藍委和提出反對的機關首長就指出，目前尚未公告石虎熱區，擔心未來劃定後可能會影響到台灣大道捷運藍線、大肚山到龍井路段的開發」，市議員黃守達則質疑交通局開的路若經石虎熱區「你們難道就要硬開嗎？連諮詢友善工法都不願意嗎」，市議員陳世凱則坦言石虎保育自治條例中沒有任何的限制，主要還是象徵意義居多，實際影響不大。（編輯：楊智傑）