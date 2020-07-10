臉書SDK惹禍　iPhone閃退全球釀災情

稍早在PTT有網友發文詢問：「Spotify是不是壞了？」後來發現並非單一個案，除Spotify外，根據網站《Downdetector》統計，最早於傍晚6時左右就有災情，據英國《鏡報》及《The Verge》報導，初步判定是臉書軟體開發套件（SDK）致災，臉書表示正在調查中。目前可以確定會發生閃退的，僅有使用iOS作業系統的iPhone及iPad，涉及的應用程式，除Spotify外，還包括了Viber、KKbox、LINEmusic、MOMO購物網等。