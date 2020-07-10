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臉書SDK惹禍　iPhone閃退全球釀災情

記者張志康/綜合報導-2020-07-10 21:40:17
▲iPhone今天傍晚起，全球各地都出現多個應用程式會出現閃退現象。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
稍早在PTT有網友發文詢問：「Spotify是不是壞了？」後來發現並非單一個案，除Spotify外，根據網站《Downdetector》統計，最早於傍晚6時左右就有災情，據英國《鏡報》及《The Verge》報導，初步判定是臉書軟體開發套件（SDK）致災，臉書表示正在調查中。

目前可以確定會發生閃退的，僅有使用iOS作業系統的iPhone及iPad，涉及的應用程式，除Spotify外，還包括了Viber、KKbox、LINEmusic、MOMO購物網等。

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