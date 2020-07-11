賣水果爺爺「被砸頭」！全身芒果渣　眾氣炸：老人也欺負

▲目擊網友將爺爺剩餘的水果買下，讓爺爺可以早點回去休息。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）

怎麼會有這種事？有網友爆料，在台南善化一位在路邊賣水果的老爺爺，看起來白髮蒼蒼至少 85 歲以上，但卻無端遭人用芒果「砸頭」，讓爺爺全身芒果渣呆坐在地上，而疑犯甚至還另外偷拿了兩顆芒果離去，讓目擊網友氣炸，直呼欺負老爺爺真的會有報應。有網友在臉書「爆怨公社」轉發了目擊網友的貼文，目擊網友表示自己在台南善化的全聯外面，看到一位老爺爺背後全都是芒果渣，上去詢問後才知道，老爺爺本來在路邊擺攤賣水果，但卻遭人無端滋事，疑犯直接拿芒果往爺爺的身上砸，最後更偷走兩顆芒果走人。原 PO 透露自己看到爺爺狼狽的模樣真的很心酸，「到底砸的多用力，而且直攻頭部」，讓原 PO 難以置信，直呼「老人能這樣被欺負嗎！」但想報警處理時，爺爺卻低調說沒關係、不用了，原 PO 只好把爺爺剩下的水果買回，讓爺爺能早點回去休息。之後也有其他網友表示，自己同樣在現場看到爺爺被欺負，更強調疑犯是地方上的警局常客，就算報警對方也不怕。囂張犯行引發網友激憤，善化派出所巡佐隨後在文章底下留言，聲稱警方已經主動介入調查此案。根據《ETtoday》報導，善化派出所所長表示，已派人調閱監視器，不會容許地方發生欺壓弱小的情事。（編輯：倪浩軒）