蘇貞昌出席新北衝浪活動　邀賴品妤：不要cosplay來衝浪

▲蘇貞昌今難得塗上厚重防曬乳，臉上「泛白」意外成為吸睛看點。（圖／記者宋原彰攝，2020.07.11）

行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍和立委賴品妤、張宏陸等人今（11）日出席新北市的中角灣衝浪活動啟動儀式，蘇貞昌今難得塗上厚重防曬乳，臉上「泛白」意外成為吸睛看點；他說中角灣衝浪基地品質維護相當好，已是國際衝浪客的愛好衝浪點之一，甚至開玩笑要賴品妤「不要只會cosplay，應該一起來衝浪。」蘇貞昌去年來訪視中角灣看到漁網、磚塊，現場維護不佳，當時就動怒開罵幕僚單位，並點出許多需改進的地方，今年再度到訪，蘇表示，剛剛一路走來看到沙灘變得好乾淨，整個建設都完成，感謝相關的工作同仁，不論是交通部觀光局或新北市政府都相當盡心，希望能維持這個水準，因為這是一個非常漂亮、國際客都很喜歡的衝浪基地，維持好的品質水準能讓國際衝浪客來了還想再來，台灣的父母親也能帶孩子來玩、接近海洋。蘇貞昌說，新北市的中角灣有非常的好的衝浪條件，他去年剛當行政院長時舉行第一次院會時，侯友宜就向他提出建設衝浪基地的想法，他也立即到現場視察，決定投入9千萬預算做此建設，去年底交通部完成後，教育部也跟著投入4千萬為中角國小、金山高中培訓衝浪選手，他相信將此基地品質顧好，全台民眾都會來此衝浪，更開玩笑表示「希望在地立委賴品妤以後不要只會cosplay，條件這麼好，應該可以來衝浪。」此外，新北市長侯友宜同一時間也在金山出席衛生所新建工程開工動土典禮，與蘇貞昌兩人未能同台；蘇貞昌表示，侯友宜市長有特別打電話來說明，他知道地方首長實在很忙，要彼此體諒，「總之大家立場一樣，為地方好的角度一樣，這樣就好，有些時候分工合作也是可以的。」