整個7月抬頭都能看！天文館曝「NEOWISE彗星」觀看位置

▲黎巴嫩上空的 NEOWISE 彗星。（圖／翻攝自 NASA ）

2020 年第一個肉眼可見的彗星千萬別錯過！天文館指出，本世紀第三亮「 NEOWISE 彗星」已經出現，近期有不少天文迷拍到它，下周更到達其軌道上離地球最近的點，並公開 7 月中旬和 7 月中旬以後，可以清楚看見 NEOWISE 彗星的方位。天文館 8 日貼文指出，本周將有機會用肉眼看到一顆名為「 NEOWISE 」的彗星，這也是 2020 年來第一個可用肉眼看見的彗星。NEOWISE 彗星在 3 月份首次接近太陽時，被美國 NASA 的 NEOWISE 衛星發現，NEOWISE 彗星接近太陽後倖存下來，下周更將走向其軌道距離地球最近的位置。此外，NEOWISE 彗星在 7 月份都能維持透過肉眼就能看見的狀態，在北半球的人可以在 7 月份大多時間的黎明、黃昏短暫時間捕捉到這顆彗星。專家指出，7 月中旬前的日出前朝東北東，至 7 月中旬以後的日落後，朝西北西方向，都能夠直接透過肉眼看見 NEOWISE 彗星。對此，許多天文迷在臉書公開社團《臺灣業餘天文聯盟》興奮分享自己拍下的 NEOWISE 彗星畫面，紛紛表示「目視比預期來得暗很多」、「人生第一顆有拍到的彗星解鎖」、「彗星在爬上 101 大樓塔尖之前，根本完全被掩蓋，之後要拍到它不難，但影像對比超低，處理起來很難搞，到天大亮前才好不容易雙筒可見」。（編輯：賴詠璿）