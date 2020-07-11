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盛夏夜抬頭！木土水星爭豔　23年來北半球最亮彗星也現身

記者許家禎/台北報導-2020-07-11 16:29:58
▲天文館指出，木星與土星將在7月14及21日相繼距離地球最近、最亮，而且整夜可見。（圖／天文館提供）
中央氣象局指出，今年7月是個美妙的盛夏行星夜，分別有14日的木星衝及21日的土星衝，這兩個太陽系最大的行星正好在這個月中最適合觀看，而平常難得一見的水星也會現身在日出前的東方天空。還有23年來北半球所見最亮的彗星NEOWISE更是不容錯過，許多天文迷爭相紀錄。

台北市天文科學校育館指出，木星與土星將在7月14及21日相繼距離地球最近、最亮，而且整夜可見。而平常難得一見的水星也將在22日到達「西大距」，現身在日出前的東方天空。

此外，今年4月剛被發現的NEOWISE彗星（編號C/2020 F3），是23年來北半球所見最亮的彗星更是不容錯過。天文館指出，NEOWISE在7月上旬通過近日點，其亮度達到1.7等，是繼1997年海爾─波普彗星之後，北半球所出現最亮的彗星。

▲7月抬頭看天空，23年來北半球所見最亮的彗星NEOWISE不容錯過。圖為7月7日黎明之前，在黎巴嫩上空拍攝到的NEOWISE彗星。（圖／NASA）
▲7月抬頭看天空，23年來北半球所見最亮的彗星NEOWISE不容錯過。圖為7月7日黎明之前，在黎巴嫩上空拍攝到的NEOWISE彗星。（圖／NASA）
 

天文館表示，本周天亮前在東北方低空都能看到NEOWISE，它會在凌晨4時左右升起，直到天亮前都是很好的觀賞時機，但是因為有陽光的干擾，再加上彗星本身亮度是發散的，所以要用肉眼看到還是有點困難，建議用固定攝影將感光度調高，朝東北東方曝光超過3秒即可見到它的身影。

這兩天已經有不少天文迷記錄到NEOWISE的蹤跡，至於7月12日、13日清晨還有機會看到嗎？天文館指出，可以，但是角度越來越低、亮度也越來越暗。另外在7月中旬過後，適合的觀察時機則變為傍晚，方位角將變更為西北西，仰角也會漸漸提高，但相對的亮度也會漸漸降低。

 

 

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