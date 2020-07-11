逛街被噴「噁黏物」！妹子洗澡一看崩潰　釣出大批受害者

與好友出門逛街本該是件開心的事，但就有一名女網友在西門町街上閒晃時，被人「狂射珍珠」，毀了她的好心情，沒想到回家後更發現，不知衣服全遭殃，就連頭髮內還抓出一顆顆珍珠，讓她懷疑根本是有人故意惡搞，而這個遭遇曝光後，竟然也釣出一堆苦主，甚至也在相同地點受害，引起眾人討論。

近日一名女網友在 Dcard 還原當天慘況，她表示當時自己與友人剛好走過西門町捷運 6 號出口和 1 號出口之間的斑馬線，卻突然聽到碰的一聲，發現有「黑色物體」往她們身上噴，原先還以為是騎車經過的外送員不小心潑灑出飲料，但身上卻沒有任何飲料的痕跡，明顯是被人惡意噴射珍珠，讓她們越發覺得可怕，趕緊離開現場。

▲妹子表示這件衣服就被這幾顆珍珠給毀了。（圖／翻攝自 Dcard ）

原 Po 也分享當下原本只覺得荒唐到好笑，直到回家洗澡還在髮際間抓到了珍珠，「我的衣服就這樣毀了，越看越像是人為，不是意外，現在想起來怪可怕的」，意識到情況不對勁的她，這才連忙向警局報案，並要求調閱監視器。不過警方則表示「這是道德上的問題，會通報給西門分局」，同時也會在巡邏時多加注意。

原本以為只是自己倒楣，沒想到詭異遭遇一曝光後，竟意外釣出許多有相同遭遇的苦主，「我去年 12 月在西門也被吐珍珠！6號出口附近，頭髮上面卡了一堆珍珠，我超生氣」、「我也在西門被射珍珠過！超級生氣，在醫院那個路口」、「真的很扯，之前也被吐過珍珠，這些人真的吃飽太閒，超惡劣」。（編輯：楊智傑）