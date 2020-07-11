影／永和文化路塌陷疏散196人　侯友宜勒令建商停工

▲新北市市長侯友宜指示，勒令工地停工。（圖/新北市府消防局提供）

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▲今(11)日新北市永和區文化路113巷發生集合住宅新建工程施工不慎，造成地面塌陷現場狀況。（圖/新北市府消防局提供

今(11)日新北市永和區文化路113巷發生集合住宅新建工程施工不慎，造成地面塌陷，造成鄰近民宅建築物結構受損，所幸無人受傷；主要影響66戶，疏散158人，另預防性疏散10棟50戶38人。針對該事件，新北市市長侯友宜指示，勒令工地停工。下午新北市侯友宜市長及謝政達副市長前往文化路災害現場關心，當場指示市府團隊勒令工地停工，並請建商事後應確實負起賠償責任﹔侯友宜也說，市府單位會負起監督責任，市府也會協助慰問安置民眾，每一戶發放5000元慰問，目前已發放21戶，全力協助居民維持生活。新北市消防局表示，目前已安置於青獅旅社(50人)及柯達飯店(30人)，其餘依親預防性疏散的住戶將於今晚6時30分統一登記報到後，由里長及事業單位陪同確認安全再讓民眾入住，預計20時30分完成17時有關維生管線受影響範圍，包括天然氣停氣91戶、停水20戶；電力供應及住戶排水無影響。消防局也指出，目前已完成瓦斯管線封管，針對地面塌陷處，進行緊急灌漿，預計今晚完成另工務局會同建築、土木及結構等相關技師進行建築結構鑑定，初步勘查尚無危險，並已建置監測儀器，明早再針對主要影響的建築物進一步勘查鑑定。另外，市府也表示，停水住戶可至文化路113巷與文化路及仁愛路口等兩處取水站取水新北市災害應變中心前進指揮所於現場持續搶險。