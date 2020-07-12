收入根本不輸醫師？內行揭「1稀有職業」：月薪200K欸

不少人追求擁有高薪的工作，在求學期間就已經下定志向就讀未來工作相關科系。而在台灣，更是有不少學生選擇醫科為志向，早早就決定好未來要以行醫為志業。不過就有網友指出其實台灣還有另一項職業月薪也能輕易達到 20 萬，甚至有更少人會去競爭，準備的時間也不會像醫科一樣漫長，引起眾人討論。

原 Po 在 PTT 就解釋「精算師」這項職業明明收入不輸醫師卻沒很多人在考，相較於醫學系每年會有眾多高中生想考，甚至還有社會人士、專職考生，考到 30 幾歲的都大有人在，他就指出「根據勞動部職業統計受雇精算師不含紅利加給的經常性月薪已近20萬元不遜醫師，然而台灣目前持有各類精算師執照者似乎不超過兩百人」。

▲網友分析「精算師」職業比醫師好的優勢。（圖／翻攝自 PTT ）

不過他也分析，精算師的考取者平均準備需時要 7 年左右，與醫學生在校就讀、實習、駐院，直到熬到主治醫生的時間相比算短，同時還有著「錄取標準不是像醫科那樣彼此搶名額搶搶科別，是以分數線及格錄取，至少不至於像走醫那樣殘酷」的優點，雖說入門門檻都不容易達到，但相較之下競爭者卻少了許多。

對此就有不少具相關行業背景的網友回應「付出與收穫不成正比，醫師在考上醫學系那年幾乎就已定局」、「難度高很多，精算師數學真的要很好」、「拚一張的力氣拿去拚醫科更值得」、「朋友唸相關科系，這行門窄到一個不行，聰明人會考慮期望值 不會那麼早押注這種」。（編輯：楊智傑）