早起練人品！晴朗清晨欣賞23年來最亮彗星　捕捉浪漫光影

▲彗星（圖／顏易程提供）

●作者：顏易程／天文學專家、台北市天文協會理事、高雄市天文學會理事；陳宏哲／業餘天文愛好者

你看過今年來訪彗星們了嗎？一顆編號 C/2020 F3 NEOWISE的尼歐懷茲彗星（註一），由 Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer，簡稱 NEOWISE 太空望遠鏡 於 2020年3月27日發現，具有近拋物線軌道的這顆逆行彗星正在地球附近每日上演精彩景象。目前這顆彗星，在凌晨四點左右升起，不過下旬以後，將出現在黃昏的時刻。（註二）準備好你的拍照工具，手機也可以！在7/13日的凌晨四點十分，若東北方天空清澈無雲，將可目視欣賞到國際太空站穿越C/2020 F3附近的過程，想要欣賞的朋友可以找一個東北方視野開闊的地方欣賞， 若有雙筒望遠鏡輔助可以看得更清楚。繼上月6月21日環食之後，7月初到的這顆彗星，已經引起一股天文觀測熱潮，上一回北半球肉眼可見、亮度又亮，又已經噴出長長得彗尾的彗星已經是23年以前，而今這顆 C/2020 F3 NEOWISE彗星，對曾經觀測看過：百武彗星 ( Comet Hyakutake, C/1996 B2 )、海爾-波普彗星 ( Comet Hale-Bopp, C/1995 O1 ) 這兩顆彗星，大約四十歲以上民眾的心中，應當是會有一種似曾相似、非常懷念的感覺。（註三）根據中央氣象局的預報，近期全台各地都是晴朗的好天氣，設好你的鬧鐘，在7/13凌晨欣賞世紀難得一見的國際太空站與彗星共舞吧！註一：彗星編號中，位於「/」之前的字母分別為：「C」表示非週期彗星，「P」表示週期彗星，「D」表示已無法找到或已解體的彗星，「X」表示無法準確計算彗星軌道（通常適用於歷史上較早發現的彗星），最後「A」表示誤認為彗星的小行星。 有些彗星目錄會為週期大於30年的彗星標上「C」，直到它的回歸能夠被確認為止。註二：有興趣的民眾可以至此網站 ( https://theskylive.com/planetarium ) 修改所在座標，即預計觀測時間，即可得到 C/2020 F3 NEOWISE 彗星進一步的資料。註三：近幾十年來哈雷、池谷 .關、百武還有海爾.波普...等彗星們華麗來訪，至今仍讓許多觀賞過的人們津津樂道。