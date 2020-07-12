白沙屯解封進香／粉紅超跑抵達苗栗　小獅子熱情接駕

白沙屯媽祖與山邊媽祖北港進香的行程已進入第八天，活動已逐漸進入尾聲，今（12）日凌晨兩點起駕，早上約九點多媽祖神轎就進入苗栗縣，由於苗栗是兩位媽祖的故鄉，接駕的在地信眾在中山路上擺設了數十座的紅壇，以最熱情的心歡迎媽祖婆回家。對粉紅超跑有在關注的朋友都知道，神轎擺動的幅度越大、節奏越快時，就代表媽祖婆的心情越來越雀躍開心，苗栗信眾在恭迎媽祖婆進回家時，接駕的場面自然也不能少，大家都抱著「輸人不輸陣」的心情，以各種大型砲陣接駕，並虔誠的跪在路邊，祝賀進香成功也祈求媽祖婆賜福。在接駕的陣頭中最引人注目的，該是一團由數名小朋友組成的獅陣，大家都知道媽祖婆疼愛小朋友是全台聞名的，在面對如此可愛又天真的小獅子，粉紅超跑停留的時間也稍微久一點。雖然天氣很熱，但小獅子毫無卻退之感，全心全意的表演給媽祖婆看，也讓在場的大人們露出溫暖的微笑，隨後又再度啟程。苗栗縣中山路很長，同時也是粉紅超跑回駕苗栗的必經之處，所以中山路上除了連綿不絕的紅壇，也有各式各樣的接駕陣頭，大多以獅陣、鼓陣為主，但回到故鄉的媽祖婆給人非常開心的感覺，只要有紅壇或是接駕陣頭都會稍做停留，因為這是信眾虔誠之心的展現。按照以往的習慣，兩位媽祖婆今天會在通霄鎮慈后宮駐駕一晚，明天繼續回駕行程，最後兩位媽祖婆會在秋茂園換轎，各自回到自己的庄頭巡視。（編輯：黃彥昇）