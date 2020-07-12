吳益政競選總部成立　柯文哲陪騎單車、唱「堅持」

▲民眾黨主席柯文哲陪同黨提名的高雄市長參選人吳益政一起騎自行車。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.12）

今（12）日下午，民眾黨主席柯文哲再度南下，陪同民眾黨提名的高雄市長參選人吳益政一起騎自行車，從高雄市議會出發，一路騎到中正四路上的競選總部，民眾黨秘書長謝立功、立委蔡壁如、賴香伶、高虹安、張其祿等黨籍立委均到場，並一起高唱翁立友的歌曲「堅持」。吳益政今再重申政治不是藍的不好換綠的，綠的做不好再換藍的，民眾好像沒有選擇，並說他不是愛選舉，選舉很累人，但從他參政的第一天起，選民無條件支持他，他就要對選民負責。吳益政認為，柯市長說投給陳其邁在高雄人在懲罰自己，其實這不是陳其邁的問題，而是背後結構的問題，國民黨以前做了很多事，但後來開始貪腐，民進黨以前很乾淨認真，為人民坐牢，可是當我們給了他們權力，從中央到地方，讓他們在高雄執政二十年，執政久了越來越糟糕，完全執政、完全不負責任，這些人將高雄變成什麼樣子！並說國民黨對議長選舉、對高雄完全不了解，也不了解高雄面對的問題，市長是為了解決人民的問題，不是為了解決國民黨的派系問題，很多民眾支持國民黨，但他們有把支持者放在心上嗎？吳益政強調，陳其邁說兩年要拼四年的事，但他「兩年要做二十年的工作」，希望大家不分黨派，為了高雄團結一次，為了高雄人而戰民眾黨主席柯文哲表示，政治固然有它的現實性，但也有它的理想性，這次選舉其實是措手不及的，民進黨一下子就公布兩個月後要補選，其實大家都來不及，選舉要花時間花錢，民眾黨就是沒錢才會騎腳踏車宣傳，從他自己在台北的經驗，改變臺灣的政治文化是有可能的。柯文哲強調，趁這次高雄市長補選的機會也希望高雄市民想一想，到底高雄需要一個什麼樣的市長、高雄需要一個什麼樣的政治文化，為了選舉的需要，區長換來換去是不對的，只注重選舉讓車禍死亡率大幅提升也是不對的，很簡單，政治就是清廉、勤政、愛民、愛鄉土，吳益政絕對是三個候選人當中最好的。