新北桃園登山步道串連　侯友宜、鄭文燦淘心一起走

新北市長侯友宜今（12）日偕同桃園市長鄭文燦出席「O2gether新北x桃園步道遊 淘心一起走」登山步道串連活動，共同推廣北桃兩市的步道旅遊；邀請民眾在後疫情時代出來走走，山林無界，一起到登山步道「淘心淘肺」健康樂活遊。鄭文燦表示，疫情解封後，市府啟用跨域合作步道，並以「掏心」為題，掏為「桃園」、心則是「新北」，象徵「掏心合作」；市民朋友可從龜山石雲寺出發，由「石雲山步道」接「福源山步道」，再健行至新北市的「大湖山步道」，並在405高地可遠眺桃園、新北的景色，歡迎喜歡小百岳的山友們到來，在每日生活中感受到近山的樂趣。侯友宜指出，今日活動所在的百年大榕樹廣場，是新北與桃園兩市的交界處，在此可遠眺台北盆地及林口台地，登山步道橫跨樹林區、鶯歌區與龜山區，串連大棟山、望湖山及福源山，步道由兩市共同整建修繕，期盼透過淘心（桃新）合作，推廣低碳近山新遊程，讓市民踴躍「淘肺」進山逗陣走，呼吸最新鮮的自然空氣。新北市觀旅局說，新北、桃園登山步道的串連以「跨域、低碳、近山」為主軸，推廣山無界限的旅遊模式；這次串聯桃園市龜山區的「青龍嶺登山步道」、「大棟山登山步道」、「福源山登山步道」，與新北市「大湖山步道」、「石灰坑山步道」，景點包括百年大榕樹、鶯歌石、大棟山405三角點小百岳及青龍嶺三角點，是一條可輕鬆漫遊新北桃園的療癒山徑。