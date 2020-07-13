趁股災all in台積電！3個月後「爽賺650萬」　全場跪朝聖

受到新冠肺炎疫情影響， 3 月份全球股市大跌，讓不少投資者相當苦惱。不過，有網友看準股市危機進場，一口氣進了 91 張台積電，並預估 3～5 年後股價有望上 500 ，現在過了 3 個多月，其未實現損益已經賺進 650 萬元，該貼文至今累積逾 16 萬名網友朝聖。
台股於今年 3 月 19 日出現最低點，收在 8681 點，指標股台積電慘跌 3.6% 。當時各界對於股市走向不確定性極高，一名網友 3 月 26 日發文分享，2 天前進了 91 張台積電，並曬出集保 e 存摺庫存圖，提到「好的小夥伴，all in 台積電的時機到了，你會懷疑『台積電現在 280 有夠貴？』我只能說『這不是最便宜的跳水價，但絕對是合理的入場價』，我去年操作一波台積電的區間是 247～307，沒有買最低賣最高，但我認為是在極為安全的情況下賺了 25% 的波段價差」，直言 280 的價位並不是最低價，但是合理的入手價，且這次打算長期投資。
該網友看好台積電，預估 3～5 年後股價有望上 500，並稱「沒錯，就是 500，而且我預估在 3～5 年就會達標！你覺得台積電上 500 很扯？我就告訴你，他每年 EPS 很快就會破 20 塊，漲到 500 也不過是 25 倍的本益比，這不過是台灣整個半導體產業的平均本益比而已」，強調並沒有刻意高估，他預計抱到台積電上 500 為止，價差賺個 2000 萬，再加上每年 10 塊以上的配息，3～5 年總獲利預估是 2300～2500 萬之間。
此外，該網友也提到，我們必須先弄清楚台積電的本益比，有人會笑笑「這還不簡單嗎？台積電 2019 的 EPS 是 13.32，現在股價 280，所以 280 / 13.32 = 21 倍的本益比」，他卻直呼「大錯特錯！」台積電至少在未來 5 年的成長趨勢是確定了，必須以它未來的 EPS 對應目前的股價來計算其本益比，而不是以 2019 的 EPS 來計算，保守假設今年開始的 5 奈米量產並不會帶來任何 EPS 的提升，以去年 Q4 的 EPS 4.47 來算，得到 15.7 倍的本益比，再保守一點把 EPS 打 9 折，本益比為 17.4 倍。
現在已經過了 3 個月，7 月 10 日台積電終場收在 348.5 元，盤中更衝上 353 刷下歷史新高，市值越 9 兆大關，引發各界關注。若以該網友持有數 91 張來計算，估計在未實現損益已經賺進 650 萬元，該貼文吸引逾 16 萬觀看人次，網友紛紛留言回應「版主賺翻了，還翻好幾圈」、「我來朝聖了！長期投資不錯喔，5 奈米發威了」。（編輯：賴詠璿）
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