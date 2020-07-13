台灣國旗突消失官網！德國外交部「一番話」　台人全看傻

新冠肺炎疫情全球延燒，台灣在 4 月曾捐贈口罩給許多國家，但德國政府發言人在收到口罩後，卻避談感謝台灣，舉止引發外界討論；近日，台灣國旗更悄悄地消失在德國官網，德國外交部對此回應全為遵守一中原則，消息曝光讓台灣網友們看傻。
台灣在防疫表現受到各界肯定，疫情期間更打「口罩外交」幫助許多國家，其中也包括德國。不過，德國近日卻在官網悄悄撤下台灣國旗，敏感舉動立刻引發外界關注。對此，10 日德國聯邦記者會上，德國外交部副發言人布洛伊爾（ Rainer Breul ）面對媒體詢問「各國家都有旗幟，台灣的國旗卻突然消失，這到底是怎麼一回事？」
對此，布洛伊爾避重就輕回應「是網頁的即時更動」，記者追問「為何德國外交部官網沒有放上台灣國旗？」布洛伊爾則稱「你也知道台灣的特殊地位」，認為德國的立場應遵守一中原則，強調「我們與台灣非邦交，台灣也不是我們承認的國家」，因此將台灣與有邦交的國家做出區別。
消息立刻被轉貼至 PTT 引發討論，網友們看完紛紛傻眼回應「把口罩收回來」、「人民幣就香啊」、「德國態勢明顯，台灣小國只能被迫選邊自立自強」、「那也有臉收人家東西」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。