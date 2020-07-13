搶攻三倍券商機　中市推「振興超十惠」十倍奉還

搶攻三倍振興券商機，臺中市政府大動作推出「臺中購物節2.0」升級版，標榜振興超「十惠」，將加碼12項優惠，總值超過3.4億元，市長盧秀燕今（13）日率領團隊宣布，要購物首選台中，來台中使用振興券優惠再優惠，打折再打折，還有機會抽大獎，絕對「十倍奉還」。





三倍振興券上路在即，臺中市政府為延續8月底購物節結束後的消費動能，整合各局處提出結合購物節與三倍劵的優惠方案「振興超十惠」，超過十項優惠，涵括吃喝玩樂等，要讓全民好買、好逛、好旅遊，吸引三倍劵商機續留臺中。



▲三倍券上路在即， 台中市府盧秀燕搶商機動作大，今天宣布，台中消費最優惠，買越多賺越多，十倍奉還。（圖／金武鳳攝，2020.7.13) 盧秀燕表示，「振興超十惠」整合的優惠方案超過十項，有「臺中購物節 大獎天天抽」、「趣遊臺中 振興加倍」、「星級旅遊 物超所值」、「夜市超值餐好食在」，還有觀光旅遊局推出的「遊臺中只要1888 購物抽獎一路發發發」，文化局的「文化館舍 優惠待客」，及勞工局推出「青創好物 齊拚振興」等，應有盡有。





為了三倍券優惠，台中市府各局處全出動，運動局推出「運動優質 健康加值」，農業局辦「農遊好好玩」，交通局則推「搭公車購物五夠讚」、原住民族委員會的「臺中原味好購GO」、客家事務委員會有「有購好客」等，優惠層面涵蓋產業故事旅遊、觀光工廠、夜市、商圈、藝文場館等，適合個人消費旅遊及暑假全家出遊，透過振興三倍券消費，絕對讓民眾「買愈多賺愈多」，十倍奉還，十足滿意。



