家人驟逝！「手機密碼」是否該破解　網戰翻：懂尊重？

▲原 PO 發文詢問家人離世後，手機密碼該解鎖嗎？（圖／翻攝自 PPT ）

人生無常，沒人能預料下一秒會發生什麼事，也常聽見人們說要「珍惜當下」！不過意外就是來的讓人猝不及防，有名網友因家人驟然離世，因此想整理死者手機內的資訊，不過這必須要強迫「解除密碼」，於是尋求網友幫忙，沒想到卻也掀起網友兩派熱議。原 PO 以「家人過世，手機螢幕密碼解鎖」為題，在 PTT 上表示「家人驟然離世，想要整理手機內的資訊，需要強迫解除螢幕保護密碼但又不可將資料洗掉，手機是我買給他的，還留著購買證明的電子郵件，請問這樣可以辦理嗎？ 去哪裡辦呢？」。有些網友認為要以死者為大，尊重死者隱私，「老實說如果死者的數字密碼不給任何親朋好友，就表示不想讓任何人知道他的私事，尊重吧」、「別人想解我密碼我一定從棺材爬起來」、「我以後一定會寫遺書說，請不要解鎖我的手機」、「很多人好像不懂什麼叫做隱私權」、「一堆人經常掛著死者為大的口號，怎麼，在這種情況下，都不用尊重死者了，嗯？」、「請尊重他人，即使已經往生」。但也有些網友認為「如果真的有需求很重要的資料就算人死了，還是可以快速解鎖一下，應該不會違反什麼道德？」、「有些人只是單純想設密碼」、「人家說不定只是想拿出有回憶的照片跟影片呀，又不是每個人都有要帶進棺材的秘密」。綜合網友意見，大部分網友都認為不該解鎖死者手機密碼，但在 5 年前藝人楊又穎遭網路霸凌輕生後，家屬希望能從她的手機中得知她生前最後遭遇了什麼情況，當時也因熱心民眾的幫忙，才順利解鎖密碼，最後也讓家屬順利取得相關證據。（編輯：郭佩蓉）