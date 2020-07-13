新北串聯登山步道成「微笑山線」　搭配導覽享受自然美學

新北市推出旅遊品牌「微笑山線」，串聯起新北市南部各區的登山步道，形成一條微笑曲線；觀光旅遊局8月起也規劃了8場「登山健行步道體驗」，由荒野保護協會負責導覽，邀請家中有6至12歲孩子的家長把握周末時光共學共樂，活動明（14）日起開放報名。
新北市拚休閒觀光，繼推出「青春山海線」及「淡蘭古道」旅遊品牌後，觀光旅遊局再推出「微笑山線」，串聯樹林、鶯歌、三峽、土城延伸到中和、新店以及深坑、石碇、平溪等地登山步道，呈現一條微笑曲線﹔市長侯友宜表示，搭乘大眾運輸就能到達各步道，特別推薦親子家庭利用假期體驗新北山林之美。
新北市觀光局今年推出全新旅遊品牌─微笑山線，核心精神為「親山」、「親近」、「親密」，串聯新北市南部各區，共同倡議「全齡樂遊、共創山林」，邀請親子家庭來趟低碳的「近鄰旅遊」，踏出家門即走入山林，一起感受自然美學帶來的新風貌。
侯友宜表示，新北市大眾運輸系統發展日益完善，特別推薦親子家庭利用假期，搭乘大眾交通工具抵達「微笑山線」，不僅不會塞車，還兼具環保節能、減少碳足跡等優點，共遊漫步創造不一樣的山林體驗。
此外，觀光旅遊局與親子天下合作，從8月開始到12月，總共規劃8場「登山健行步道體驗」，由荒野保護協會負責導覽，邀請家有6至12歲孩子的家長把握周末時光共學共樂；活動規劃兼具「體驗生態」及「凝聚在地文化」兩大特色，從步道健行，認識生態物種、尋訪古蹟到手作體驗藍染、鹽滷豆腐、手拉坏等，一起陪伴親子家庭度過充實周末時光﹔微笑山線親子玩山趣體驗活動自2020年7月14日上午10點開放報名，報名請至新北市觀光旅遊網查詢。