新北串聯登山步道成「微笑山線」　搭配導覽享受自然美學

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▲新北市推出旅遊品牌「微笑山線」，串聯起新北市南部各區的登山步道，形成一條微笑曲線。（圖／記者宋原彰攝，2020.07.13）

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新北市推出旅遊品牌「微笑山線」，串聯起新北市南部各區的登山步道，形成一條微笑曲線；觀光旅遊局8月起也規劃了8場「登山健行步道體驗」，由荒野保護協會負責導覽，邀請家中有6至12歲孩子的家長把握周末時光共學共樂，活動明（14）日起開放報名。新北市拚休閒觀光，繼推出「青春山海線」及「淡蘭古道」旅遊品牌後，觀光旅遊局再推出「微笑山線」，串聯樹林、鶯歌、三峽、土城延伸到中和、新店以及深坑、石碇、平溪等地登山步道，呈現一條微笑曲線市長侯友宜表示，搭乘大眾運輸就能到達各步道，特別推薦親子家庭利用假期體驗新北山林之美。新北市觀光局今年推出全新旅遊品牌─微笑山線，核心精神為「親山」、「親近」、「親密」，串聯新北市南部各區，共同倡議「全齡樂遊、共創山林」，邀請親子家庭來趟低碳的「近鄰旅遊」，踏出家門即走入山林，一起感受自然美學帶來的新風貌。侯友宜表示，新北市大眾運輸系統發展日益完善，特別推薦親子家庭利用假期，搭乘大眾交通工具抵達「微笑山線」，不僅不會塞車，還兼具環保節能、減少碳足跡等優點，共遊漫步創造不一樣的山林體驗。此外，觀光旅遊局與親子天下合作，從8月開始到12月，總共規劃8場「登山健行步道體驗」，由荒野保護協會負責導覽，邀請家有6至12歲孩子的家長把握周末時光共學共樂；活動規劃兼具「體驗生態」及「凝聚在地文化」兩大特色，從步道健行，認識生態物種、尋訪古蹟到手作體驗藍染、鹽滷豆腐、手拉坏等，一起陪伴親子家庭度過充實周末時光微笑山線親子玩山趣體驗活動自2020年7月14日上午10點開放報名，報名請至新北市觀光旅遊網查詢。