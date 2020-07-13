女童頭痛趴桌竟身亡！父母心碎抱屍　醫曝死因：不可輕忽

▲小兒科醫師陳木榮在節目《醫師好辣》中分享自己曾替一名無生命跡象的女童急救。（圖／翻攝自醫師好辣 Youtube ）

▲小兒科醫師陳木榮在節目《醫師好辣》中分享女童罹患先天性動靜脈畸形。（圖／翻攝自醫師好辣 Youtube ）

長期頭痛要注意！若有不舒服應盡速就醫，千萬不可忽視身體發出的警訊。曾有位年僅11歲的女童有慣性頭痛的症狀，在某次頭痛後居然就直接身亡，送醫急救時就已出現屍斑，連血液都已凝結，經搶救後仍回天乏術，之後死因報告結果出爐，才發現女童罹患「先天性動靜脈畸形」，死因則是「出血性中風」。小兒科醫師陳木榮在節目《醫師好辣》中分享，當年他還在某間大醫院的急診室服務時，曾替一名已經沒有生命跡象的 11 歲女童急救，女童父母向陳木榮表示，女兒當晚 10 點多說頭痛，但他們並沒有多想，僅安撫女童「睡一覺就好了，趕快去睡覺」，女童也乖巧地表示會將作業完成後才睡覺，豈料女童父親凌晨 2 點起床時，發現女兒房間的燈還是亮的，進房就看到女兒趴在桌上，沒了呼吸心跳，嚇得他立刻替女兒進行 CPR ，並打 119 送往醫院。因女童早已身亡，起初到院急救30分鐘仍無效，但女童父母不放棄，堅持將女兒轉送到大醫院繼續急救，而當時接到電話的陳木榮認為「我如果不叫他來，他大概也沒地方去」，便同意接下該名女童。陳木榮表示「那是我這輩子唯一一次幫屍體急救」，女童被送來時全身冰冷、沒有呼吸心跳、血液凝結，甚至身體還出現屍斑，當時他在急救時，心裡也替女童祈禱喊話「妳能活過來就盡量活過來」，女童父母則在外頭難過哭泣。但奇蹟並沒有降臨，歷經30分鐘搶救之後，女童仍宣告不治，由於女童屬非自然死亡，後來警方和法醫也介入調查，才發現原來女童罹患「先天性動靜脈畸形」，死因為「出血性中風」。陳木榮解釋，當動脈的血要流到靜脈，需要經過中間的微血管，「結果她（女童）沒有微血管這一段，動脈直接衝到靜脈，這樣子衝，力道太大，很可能會讓血管瞬間爆裂」，並補充說明這種症狀每一千人便會出現一人，他也建議若民眾會出現莫名頭痛、抽搐及抽筋，就有必要就醫做個詳細檢查。（編輯:郭佩蓉）