FDA認可IQOS加熱菸為「風險改良菸」　台灣再掀開放爭議

上週不少媒體報導「加熱菸通過美國FDA菸草減害產品審核」，引發許多網友討論，不僅在許多論壇上掀起熱議，就連爆料公社的FB社團也將這個訊息其貼文置頂，引發許多網友關注。反菸團體以及菸友，對於開放與否及法規限制，展開雙方攻防論述。





綜合媒體報導，美國FDA（食品藥品監督管理局），於上週7月7日同意將美國知名菸草商旗下加熱式菸草產品，作為風險改良菸草產品(modified risk tobacco products, MRTP)銷售，其中提到「比起傳統紙菸，加熱菸燃燒後的煙霧，所釋放的潛在致癌物與有毒化學物質含量有降低」。並引述FDA原文上網，但這樣的說發，仍引來不少支持與反對者熱議。





在現行的《菸害防制法》修正草案中，加熱菸其實已在今年被放入納管，在該草案中，加熱菸可能會被歸類為，與傳統紙菸相類似的「菸草產品」，並與被歸類為「類菸品」的電子菸作出區隔，此外，條文中亦增訂「開放條款」，指未來若加熱菸若被政府公告為「指定菸品」，業者可向政府申請健康風險評估，若通過則可申請製造、輸入或販賣許可。



▲許多網友上網討論加熱菸的合法性問題，希望爭取開放。（圖／翻攝自網路）

對於這項消息曝光後，支持的網友表示「可能路還沒鋪好，再等等，台灣很多條法都改得很慢」、「燃燒紙菸合法為什麼加熱菸會不行?這之前也有立委推過」，而也有反對網友表示「加熱菸會降低抽菸的門檻，造成更多人抽菸」、「加熱菸二手菸比較沒味道。但是，這樣會鼓勵新手抽加熱菸，讓一些原本不想抽菸的人，被外人影響抽加熱菸」。





也有網友分析「加熱菸的機器，多便宜也比一包香菸貴多了，反而阻止了那些嫌貴和缺錢就不會試的人，如學生」。對此，董氏基金會則是於上週發聲明指稱，美國FDA是以該產品為「減少有害物質暴露」而非「減害產品」，並得採事前申請通過上市」。





目前台灣的加熱菸使用者，大多都還是依賴水貨商進口，導致價格落差以及詐騙糾紛頻傳，而這次美國FDA發布新聞稿後，讓不少台灣使用者希望政府能跟進，希望開放合法使用，不過，目前國內外對於加熱菸的開放與否各持不同意見，台灣是否開放，仍需經多方討論。

















