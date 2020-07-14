被高溫勒索的味蕾　就靠超狂椒香麻辣組合餐衝破層層封印

▲近來各大美食版討論度相當高的「椒香麻辣脆雞」。（圖／NOWnews攝 ）

▲「椒香麻辣脆雞」散發出的麻香融合脆口，裡頭滿溢雞汁，讓人看了口水直流。（圖／NOWnews攝 ）

疫情趨緩，熱浪來襲，全台各地都出現33度以上高溫，甚至有地區體感溫度飆破40度，路上行走根本像置身烤箱暖爐，讓人一秒都不願多待，而這樣的天氣，也對人們生理產生影響，不少人都因此昏昏欲睡、渾身無力，有些人還會因為悶熱失去胃口，平常的午餐菜飯便當看了就食不下咽，但再熱還是得吃東西，因此針對這樣的極端氣候，市面上專剋零食慾的夏日菜單，應時問世。為了刺激被夏日融化而休眠的五臟廟，有人會選擇分量較小、口味層次多的餐點，像是早餐店的小套餐，靠著不同的口味來延伸想吃的慾望；或是集結三五好友、同事合點一份套餐，大家分食享受不同的美味，但對於不少上班族來說，中午放飯時間總是分秒必爭，該怎麼吃得有效率，又能大口滿足，可是一大學問？相信對於許多人來說，能在關鍵時刻激發進食靈感的，就是速食店了，而近來肯德基頻出新品之外，更如復仇者聯盟一樣，集結了各式明星商品，強勢回歸「椒香麻辣脆雞雙人分享餐」，成員有咔啦脆雞、香酥脆薯、上校雞塊、原味蛋撻、百事可樂，以及近來躍上各大美食版討論的「椒香麻辣脆雞」，竟也強勢地在套餐中尬一角，可是讓不少懂吃的民眾，眼睛為之一亮。說起「椒香麻辣脆雞」誘人之處，可追溯到去年（2019）耶誕期間推出的限時餐點，製作團隊為了還原麻辣鍋口感，以正宗嚴選四川大紅袍花椒及多款辛香料，熬出香麻帶勁的秘製醬底，再撒上韓式辣椒片，一口咬下不只酥脆，爆發性的麻香與雞汁緊接著入口而來，顛覆一般人對於炸雞的想像。超狂套餐中，除了有2塊「椒香麻辣脆雞」，還有2塊中辣的咔啦脆雞，中份香酥脆薯、上校雞塊4塊、2顆原味蛋撻，以及2杯消暑提振食慾的沁涼可樂，不到300元，想要倆倆分享，或是與姊妹們2到3人一起吃吃喝喝，來個仲夏好食光，絕對綽綽有餘。還在為惱人的熱天不知該吃什麼嗎，快靠一餐多食的套餐享受，來場報復性大吃吧。

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