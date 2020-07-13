Travel+Leisure世界最佳航空　新航奪冠、長榮獲第4名

美國著名旅遊雜誌 Travel+Leisure 公布 2020 全球最佳國際線航空公司（ The World’s Best International Airlines ）名單，由新加坡航空再度蟬聯冠軍，卡達航空及阿聯酋航空分別獲得第 2 、第 3 名，第 4 名則是長榮航空奪下，比去年進步 1 名次。美國旅遊雜誌 Travel+Leisure 連續 25 年舉辦全球旅遊產業評比調查，由讀者至專門設置的網站針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等。日前公布 2020 全球最佳國際線航空公司名單，調查的進行時間為 2019 年 11 月 4 日至 2020 年 3 月 2 日，由讀者針對航空公司的機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價，其中，新加坡航空再度獲得冠軍的殊榮，卡達航空及阿聯酋航空分別獲得第 2 、第 3 名。第 4 名則是長榮航空奪下，比去年進步 1 名次，根據評論，許多參加票選的旅客對服務品質、機上餐點及豪華經濟艙感到滿意，商務艙的服務也是頗受好評。長榮航空總經理孫嘉明表示，今年全球航空業受到新冠肺炎疫情的影響，面臨前所未有的重大衝擊，但仍然維持基本運能，機上的各項服務雖因應防疫政策必須簡化，但仍會注重每個細節，在防疫與旅客期待中取得平衡點，同時也格外重視機艙消毒作業，確保旅客搭機能安心無虞。1.新加坡航空2.卡達航空3.阿聯酋航空4.長榮航空5.ANA全日空6.紐西蘭航空7.日本航空8.La Compagnie公務航空9.國泰航空10.維珍航空