旅客運量僅剩1%　桃園機場推「微出國」另闢財源

為提振機場商家業績，桃機公司與社團法人桃園市國際機場產業發展協會推出「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗，共有 10 梯次、 4 千位名額， 15 日中午 12 時開放報名，每人報名費用 1,000 元，行程包括主題候機室導覽、空側管制區機坪巡禮、機場候機貴賓室精緻餐飲、完稅精品特賣等。機場公司表示，機場一日遊體驗自 7 月 30 日起至 8 月底，每周四、六舉辦，第一、二航廈每日限額 400 位，共推出 10 梯次，每人報名費用 1,000 元，套裝行程包括主題候機室導覽、空側管制區機坪巡禮、機場候機貴賓室精緻餐飲、完稅精品特賣、觀景台賞機看夕陽，以及東北亞、紐澳來回機票等抽獎活動， 7 月 15 日中午 12 時起至活動網頁報名，幸運民眾還有機會搶到 7 月 25 日舉辦的免費首發團，限額 100 名。機場公司總經理林祥生指出，受到疫情影響，國境雖然局部開放轉機，但桃園機場運量仍僅為以往的 1% ，國際觀光旅遊停滯，連帶的機場經濟也不若以往活絡，面對國內疫情緩和，在防疫新生活的暑假期間，機場公司結合機場商業夥伴一同舉辦「桃機樂友會」，就是希望能透過國門深度旅遊提振機場經濟，也讓民眾能更暸解桃園機場防疫作為及體驗各項新設施，提供國人微出國的樂趣，在國內旅遊方興未艾之下，以桃園機場完善舒適的空間，提供一個全新景點選擇。機場公司提醒，活動網站預計 7 月 14 日上線，內有詳細行程及注意事項，因會進入機場管制區，也需詳細填寫個人資料，如中南部民眾有住宿需求，亦可於活動前一晚，以優惠價入住機場諾富特飯店。參加民眾除須佩戴口罩，也要配合航廈入口紅外線體溫偵測，活動前 14 日內（含）需無出入境紀錄，設有最低成團人數，主辦單位保留併團及退費的權利。