機車沾滿不明血跡報案！警到場「第1反應」讓女車主傻眼

▲女網友上網詳述報案過程。（圖／翻攝爆廢公社）

如果遇到這種情況你會怎麼做？一位女網友日前準備出門時，發現自己機車上出現許多不明血跡，因為擔心可能涉及犯罪，她便立刻報警處理。不料到場兩位員警的第一反應卻有著天差地別，讓她瞬間「感受到人情冷暖」。一位媽媽在臉書「爆廢公社」貼出多張照片，只見機車上多處沾滿血跡，連掛在後照鏡上兒子的卡通安全帽都遭殃，柏油路上也有明顯血跡。這樣的景象也讓她擔心「車子是否被騎去犯案」或是有其他事件發生，便報警請警察來查看一下，保障自己的權益。兩位員警到達現場後，沒想到其中一位員警先是質問「你打電話報警是什麼用意？那個血跡妳自己擦擦就可以騎了吧！要處理的話會很麻煩」，這樣的反應也讓女網友相當傻眼。然而另一位員警則立刻拿出紙筆，並說「如果妳擔心那我幫你做個記錄，再去幫妳問一下隔壁監視器有沒有拍到什麼」，兩種截然不同的處理態度也讓原PO感嘆，「兩位員警讓我同時感受到人情冷暖啊」。完整過程曝光也掀起熱烈討論，不少人也感嘆，「這樣處理很對，警察的態度大可不必這樣」、「報警是對的，保護自己」、「二個警察一好一壞，但好的往往被壞的拖累，再認真再負責也會被無視連帶被批評」、「好誇張，當然是報警，保護自己」、「怕麻煩吃案」。（編輯：潘毅）