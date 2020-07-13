台南直達東吉秘境　小上海名不虛傳登島人數創新高

在澎湖望安鄉東吉、西吉、東嶼坪、西嶼坪等4座島嶼，這幾年因海洋國家公園管理處的用心整頓，加上當地民宿業者的努力之下，已經成為島嶼度假的新興勢力，幾年前台南開通到東吉的航線之後，從台南將軍港坐船只要1個多小時，便能享受澎湖的陽光、沙灘與海水，讓喜愛自然奇景與水上活動的遊客趨之若鶩，根據國家公園的統計，108年6月登島人數為10,722人，109年6月有8,792人，7月將創歷史新高。



▲「東吉福氣號」客輪可承載147人，船長在行經知名的西吉藍洞、鐵鉆嶼等景點時，會自動巡航讓旅客順道觀賞拍照，是一個兼具交通與遊樂的超級遊艇。（圖／記者張塵攝，2020.07.13） 目前台南－東吉由「東吉福氣號」客輪負責營運，每週三有一個航次往返，周六由台南前往東吉，週日回航台南，「東吉福氣號」客輪可承載147人，船長在行經知名的西吉藍洞、鐵鉆嶼等景點時，會自動巡航讓旅客順道觀賞拍照，是一個兼具交通與遊樂的超級遊艇。



▲東吉島是古代從澎湖坐船到台灣的中繼站，島上有一座知名的東吉燈塔，佇立在岸邊指引著在大海中航行的船隻，當地住民最多達2000人以上，因此有「小上海」之稱。（圖／記者張塵攝，2020.07.13） 東吉全島面積只有1.54平方公里，但是因位置相當重要，自古即為台澎之間海運貿易的轉運站，古代即為澎湖坐船到台灣的中繼站，島上有一座知名的東吉燈塔，佇立在岸邊指引著在大海中航行的船隻，住民最多達2000人以上，因此有「小上海」之稱，不過因海洋資源枯竭、人口外流等因素，目前島上住民人數已不到20人，這幾年海管處在基礎建設頗為用心，加上陸續有民宿、旅遊業者近駐，島嶼似乎又有了活力。



▲旅客在東吉可享受湛藍的天、清澈的海，看著大自然鬼斧神工的柱狀玄武岩，遠離都市塵囂，盡情來場海洋之旅。（圖／記者張塵攝，2020.07.13） 海管處長徐紹良表示，目前島上有數間民宿營業，但卻沒有餐廳可供遊客享用美食，因此他特別找到一位退休的廚師，來到東吉管理站做美味的盒飯，讓遊客能在孤島上面用餐。東吉唯一的一間雜貨店提供價錢公道的冷飲及泡麵，碼頭涼亭內還有80歲的阿婆唱著動聽優美的褒歌，賣好喝的道地風茹茶，旅客在這裡享受湛藍的天、清澈的海，看著大自然鬼斧神工的柱狀玄武岩，遠離都市塵囂，盡情來場海洋之旅。



