「小小水樂園」開幕　柯文哲揭牌與學童同樂清涼一「夏」

台北市第一座共融式親水遊樂場今（13）日正式開幕，位在兒童新樂園的「小小水樂園」即日起開放到9月30日，台北捷運公司特別搭配台北市府安心旅遊方案，共推三重優惠，讓民眾可以在炎炎夏日玩水消暑，台北市長柯文哲特別到場親自揭牌，與學童互用水槍同樂，展現童心未泯的一面。台北市長柯文哲今日下午出席到兒童新樂園中的「小小水樂園」揭幕典禮，同時特別換上短褲拖鞋，不畏小朋友水槍「槍林彈雨」的攻擊，奮力還擊，還帶著小朋友們一起闖過套圈圈水隧道，在炎熱的太陽下，享受打水仗的暢快。小小水樂園自即日起開放至9月30日，佔地300平方公尺，每一場次可容納100人，入場費用為50元。裡面共有5項遊樂設施，分別是套圈圈、甜甜圈、升降溜溜球、水桶怪人及胖胖龍。今年暑假，兒童新樂園就要讓所有大小朋友涼爽一「夏」。台北捷運表示，小小水樂園的水源為自來水，全天候不斷流動，使用過的水直接排入園區內的夢想海重複利用，避免浪費水資源；同時，每日營運結束後會徹底清潔整理，各項遊樂設施噴出的水柱也經過調整，讓小朋友安心玩水。此外，為提供民眾盥洗更衣，水樂園旁也新增3座更衣亭、2間盥洗室及戶外淋浴區，可供民眾簡單沖洗。台北捷運說，為配合台北市政府安心旅遊方案，兒童新樂園推出暑假三重優惠，第一重為7月15日至8月31日，推出兒童新樂園一日歡樂票優惠價200元，可暢玩園區21項遊樂設施，且加贈如果兒童劇團平價劇場1次；第二重為台北市政府送給北市國小學童每人一張兒童新樂園專屬一日票，使用期限為7月15日至10月31日，13項遊樂設施無限暢玩；第三重則是每周三台北市民日，北市國小學童可至小小水樂園免費遊玩1次。此外，台北捷運正陸續推出「就想約你」系列活動，包括搭捷運遊台北、音樂表演、常客優惠大回饋等活動，讓民眾能在炎炎夏日好好玩、好健康、好放鬆、又好優惠。台北市長柯文哲揭牌後致詞時笑說，兒童新樂園上半年的生意很差，呼籲小朋友要請家中祖父母帶他們到兒童新樂園玩。