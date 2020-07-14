科技業工作2年！男跳槽被要求看「成績單」　暗黑原因曝

▲男網友想轉職不解為何自己已有 2 年工作經驗卻還是遭對方要求看成績單。（圖／翻攝自 PTT ）

若從事同一份工作時間久了，想換個環境時，不少人都會「轉職」換工作，其中原因大多都和主管、同事、工作壓力或薪資待遇等等有關。有位網友發文，提到自己已有近 2 年的工作年資，最近想找新工作，不過卻遭某間科技公司要求出示「成績單」，讓他十分困惑。這名男網友在 PTT 八卦版上發文，以「畢業幾年求職不看成績單」為題，表示自己最近想轉常日班，所以又再找工作，卻被某家科技公司要求出示成績單，讓他傻眼說道「拜託，我已經接近 2 年工作年資了，為什麼還要看成績單啊？主管是不是搞錯什麼？有掛嘛？」。貼文一出，內行網友們紛紛點出 ，「壓低工資用的」、「找個理由篩人而已吧，真的缺人誰還管成績」、「每個都很強，只好找個理由刷掉你」、「你履歷亮點太少，只能看成績單吧」；但也有網友表示「就給他看啊，一批貨幾千萬當然要小心一點」、「不爽不要去」。其實還是會有一些公司在面試新人時會要求附上成績單，根據 1111 人力銀行網站裡，工作經驗談的職場問答中就曾有人提問過，「因在大學時成績並不佳，若面試被問到該怎麼回應較好？」也有過來人回應「成績只是參考，誠實面對正面回答反而比較好，可以提出自己針對不足的地方做的改進，或者有近一步考取相關證照，面試官反而會印象深刻」。（編輯：郭佩蓉）