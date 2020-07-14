大玩「鬼滅」梗！到長多田榮吉故居扮演禰豆子、炭治郎

▲淡水街長多田榮吉故居提供熱播的動漫「鬼滅之刃」主角群彌豆子、炭治郎以及善逸的特色浴衣。（圖/淡水古蹟博物館提供）

▲淡水街長多田榮吉故居的優美景色。（圖/淡水古蹟博物館提供）

博物館也大玩動漫梗！擁有日式風情的淡水街長多田榮吉故居提供高人氣的浴衣體驗，今年特別加碼知名動漫「鬼滅之刃」的款式，讓您不出國，也能穿越體驗日本大正時期的復古風情。新北市立淡水古蹟博物館自明（15）日起於淡水街長多田榮吉故居舉辦「青春山海線－來去古蹟當Coser」活動，今年有別於以往，除了有經典款的各色浴衣可以租借外，還提供熱播的動漫「鬼滅之刃」主角群彌豆子、炭治郎以及善逸的特色浴衣，吸引不少動漫迷特別前來拍照。住在淡水的張先生說：「第一次穿動漫款的浴衣覺得很有趣，有身歷其境的感覺，會推薦給身邊的親朋好友來玩，一解不能飛出國的憂鬱。」淡古館長柏麗梅表示，今年已完成故居庭院的改善工程，包括景觀水池、石板步道及日式流水造景等，整體環境更適合拍照。疫情趨緩後，再度舉辦受到熱烈回響的浴衣體驗活動，為了回饋更多支持淡古的民眾，特別搭配振興三倍劵加碼推出各種優惠組合，也新進一批花色及動漫款式的浴衣，給來訪的人有更多元的選擇。淡古指出，浴衣體驗時間是每週四、五10時到15時，六、日延長到16時，使用振興三倍劵租借1套成人浴衣優惠價200元、2套兒童浴衣優惠價200元，同時租用2套成人及2套兒童浴衣優惠價500元，3種優惠組合限量80組，歡迎有興趣的人把握機會前來體驗。